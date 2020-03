Cuando el mejor plan es quedarse en casa

El coronavirus ha logrado lo que mi madrellevaba años pidiéndome: que descansara al menos un día del fin desemana sin salir de casa ni hacer planes. Lo que no me imaginaba esque ocurriera en estas circunstancias, con las calles de Madridsemidesiertas y arropada por amigos y vecinos en la distancia.

Tras una semana de mucho trabajo, estaba deseando que llegara elsábado para descansar. Es algo que siempre me propongo y pocas vecesconsigo porque en mi ansia por hacer planes de todo tipo acabosobrecargando la agenda.

Para este fin de semana, de hecho, tenía previstas varias'quedadas' con amigos que poco a poco fuimos anulando a medida queiban aumentando las restricciones y la conciencia ciudadana paracontener la propagación del coranavirus.

El cierre de los centros educativos el pasado martes nos hizocambiar el chip a muchos madrileños que hasta ese momento noterminábamos de ser conscientes de la gravedad de esta crisis.

El viernes, con la decisión de cerrar todos los comercios que nofueran de primera necesidad, no quedaban dudas: había que quedarseen casa, era lo más sensato y responsable.

Totalmente convencida, me confiné en mi domicilio el viernes porla noche a pesar de que mi curiosidad me tentaba con la idea desalir a recorrer las calles de un Madrid semivacío, algo inédito.

La televisión y las redes sociales han sido mis ojos de cara alexterior, y el teléfono móvil mi gran aliado para captar el estadode ánimo de la gente a través de llamadas y notas de audio.

Gracias a Whatsapp e Instagram he comprobado que el ingenio delos ciudadanos se agudiza en tiempos de crisis: una amiga haorganizado videollamadas para que su hijo pequeño pueda seguirjugando en la distancia con sus compañeros, otra se ha apuntado alas clases virtuales de su gimnasio y bastantes conocidos se hantomado cañas y cafés virtuales con los suyos.

Esta idea me ha parecido maravillosa y pienso copiarla con mismejores amigos, con los que he organizado para este domingo por latarde una merienda vía Skype.

Es el único plan de un fin de semana de encierro voluntario que,de momento, agradezco. Puede que dentro de dos semanas la soledadde mi casa acabe siendo una carga, pero ahora mismo valoro elsilencio y la tranquilidad.

Pienso, además, que soy afortunada por tener una casa en buenascondiciones donde quedarme, aunque sea pequeña.

Otros no tienen esa suerte, como un chico al que me encontrépidiendo en la puerta de un supermercado en mi única salida delsábado.

Tardé en abandonar mi hogar para hacer la compra porque pensé quea última hora ya no habría aglomeraciones en los comercios dealimentación.

Estaba en lo cierto, aunque lo que no evité fue encontrarmealgunas estanterías semivacías. Ni rastro de papel higiénico, perotampoco de palomitas. Imagino que más de uno había tenido la mismaidea que yo de montar su propio cine en casa.

Me dio apuro hacer ruido al abrir la puerta de mi casa para saliral descansillo. Me daba la sensación de que estaba haciendo algoilegal, aunque mi salida estuviera más que justificada porque ya nome quedaba casi nada en la nevera.

Como iba empujando un carrito de la compra, mi misión eraevidente, pero me preguntaba qué hacían fuera las pocas personas queme encontré paseando a mi alrededor.

"Necesitábamos salir de casa, estábamos enloqueciendo", le oigodecir a una mujer con mascarilla a un vecino que se asoma al balcóny le pregunta qué hace en la calle con su pareja.

No reconozco la estampa de mi propio barrio un sábado por latarde. Los cines de la calle Fuencarral, en el centro de Madrid,están cerrados, y pese al buen tiempo todas las terrazas estándesmontadas, con las sillas y mesas rodeadas de candados.

Me doy cuenta de que nunca me había fijado en tantos detalles alcaminar por la calle y de que no me había sorprendido hasta ahorapor escenas más o menos cotidianas como la de una pareja besándoseen público.

Entonces, caigo de nuevo en la cuenta de que llevo una semana sinbesar, abrazar ni ver en persona a mis seres queridos.

Aún así, es curioso porque pocas veces me había sentido tan cercade mi familia y mis amigos, que no han dejado de arroparme estosdías en la distancia, preguntándome cómo llevo esta situación tanexcepcional.

Contagiada por la ola de solidaridad ciudadana, llamo a miportera para preguntarle si sabe si algún vecino necesita ayuda. Medice que todos están bien y que para el sábado por la noche unoscuantos están organizando un karaoke en el patio para animarnos enmitad del encierro.

El "espectáculo" coincide prácticamente con el aplauso convocadoen redes sociales desde los balcones y ventanas para dar las graciasa los profesionales sanitarios por su trabajo.

Me uno entusiasmada a la iniciativa y me acuesto horas despuéstodavía emocionada ante un gesto que me hace pensar que quedarme encasa es el mejor plan posible.

Sol Carreras