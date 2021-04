Miami-Dade supera 1,1 millones de vacunados con grandes disparidades

Miami, 26 abr (EFE).- El condado de Miami-Dade, en el sureste de Florida (EE.UU.) ha sobrepasado las 1,1 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 administradas, pero la población afroamericana refleja unas tasas de vacunación bastante por debajo de la media.

Así lo refleja un reporte del diario Miami Herald publicado este lunes y que muestra que los códigos postales con residentes en su mayoría afroamericanos están casi un 40 % por debajo de la media de vacunados en Miami-Dade.

En ese condado, el más poblado y con el mayor número de casos de la covid-19, se han aplicado hasta el momento 1.178.171 dosis, según datos oficiales difundidos este lunes, una cifra que equivale a casi la mitad de sus adultos residentes, si bien la distribución no ha sido homogénea.

El diario pone como ejemplos los casos de North Miami, de mayoría afroamericana, donde solo el 13 % ha recibido al menos una dosis, mientras que en zonas adineradas y de mayoría blanca como Key Biscayne y Fisher Island prácticamente toda su población adulta ya se ha vacunado.

BAJAS TASAS DE VACUNACIÓN EN LOS BARRIOS POBRES

Las tasas de vacunación de hecho son el 30 % más bajas en las áreas donde más de una cuarta parte de sus residentes viven en la pobreza, una disparidad que se registra a pesar de las campañas móviles de vacunación, la suma de sitios con apoyo federal en vecindarios de minorías y las opciones de elegibilidad.

"Las disparidades en las tasas de vacunación de Miami-Dade se deben en gran medida a la pobreza y las barreras estructurales", antes que a la indecisión o reticencia por parte de miembros de las poblaciones desfavorecidas, destaca el rotativo.

Las bajas tasas de vacunación en esos códigos postales son resultado de "una gama mucho más compleja de razonamiento emocional y obstáculos logísticos", que incluyen, por ejemplo, "un complicado sistema de registro de citas que privilegia a los trabajadores administrativos con horarios más flexibles y tiempo libre remunerado".

El sistema de vacunas complica a su vez a los que no tienen automóvil y por tanto no pueden recibir dosis en los sitios en los que solo se administra en carro, así como a los que no tienen seguro médico.

Poco se ha hecho para combatir estas disparidades, a pesar de las investigaciones científicas que alertaban sobre los riesgos de políticas que ignorasen a las poblaciones vulnerables por cuestiones de raza e ingresos, destacó el diario.

REPUNTE EN EL INGRESO DE HOSPITALIZADOS POR LA COVID-19

Y ahora, tras un declive en el mes de marzo, los hospitales en Florida han empezado a registrar un aumento de pacientes ingresados por complicaciones relacionadas a la covid-19.

Un total de 3.374 floridanos están hospitalizados con el virus, un 16 % más que el 1 de abril pasado, y la disponibilidad de camas libres en las Unidades de Cuidados Intensivos es del 23 %, según datos de la agencia de atención de salud estatal.

Lo anterior se suma a la preocupación de las autoridades federales por el número creciente de estadounidenses que ha omitido la segunda dosis de los compuestos de Pfizer y Moderna, que requieren de dos dosis para su completa efectividad.

Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU., el 8 % de los estadounidenses no han recibido la segunda dosis, frente al 3,4 % que estaba en esa situación en marzo.

Florida suma hasta este lunes un total de 2.212.097 casos de la covid-19 desde el inicio de la pandemia, de los cuales 479.426 se han registrado en Miami-Dade, según cifras difundidas este lunes por el Departamento de Salud estatal.

En este estado, un total de 35.598 personas han muerto por la covid-19, de las cuales 6.125 corresponden a Miami-Dade.

Respecto a las vacunas, 8.562.544 personas en Florida han recibido los compuestos, y de ellas 5.798.487 son personas consideradas completamente vacunadas, ya sea porque recibieron las dos dosis de Pfizer o Moderna, o la de Johnson & Johnson que es de una sola dosis.

Estados Unidos alcanzó este domingo 32.076.079 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 572.194 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

ALCALDE INVITA A EXTRANJEROS A VACUNARSE

Por otra parte, el alcalde de la ciudad de North Miami Beach, Anthony F. DeFillipo, invitó a turistas internacionales a vacunarse contra la covid-19 sin riesgo de ser castigados por ello con la retirada de la visa, según informaron este lunes medios locales.

DeFillippo dijo incluso que había contactado a los consulados de Honduras, Perú y Colombia para que les avisen a sus ciudadanos.