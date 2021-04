Miami: destino de negocios, vacaciones y vacunación para los paraguayos

Asunción, 18 abr (EFE).- A menos de ocho horas en vuelo directo desde Asunción, Miami se presenta como un destino de negocios y vacaciones para los paraguayos, pero también como una exclusiva alternativa para conseguir una vacuna contra el coronavirus que no saben cuánto tiempo tardarán en obtener en su país.

El ritmo de vacunación en Paraguay avanza lento, con solo 77.752 personas inmunizadas desde el 22 de febrero, según el Ministerio de Salud, apenas un 1,65 % de los 4,7 millones de personas objetivo de vacunación en un país de unos 7 millones de habitantes.

Mientras tanto, el sureño estado de Florida, donde se encuentra Miami, ya ha retirado los límites de edad para la vacunación, aunque su plan de inmunización está pensado solo para ciudadanos y residentes legales.

Durante marzo, la Dirección General de Migraciones de Paraguay registró una salida de 1.577 paraguayos con destino a Estados Unidos y 937 más entre el 1 y el 11 de abril, según los datos proporcionados a Efe.

Las autoridades reconocen que existe un aumento en las cifras, pero se muestran cautas a la hora de relacionar estos números con un posible turismo sanitario en Miami y recuerdan que muchos van por negocios, vacaciones, visita a familiares o que incluso tienen residencia en el estado de Florida.

EN BUSCA DE LA VACUNA

La noche del sábado, el único vuelo que salía del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, a las afueras de Asunción, tenía como destino Miami.

Con toda la terminal vacía, los cinco mostradores de Eastern Airlines operativos no paraban de facturar maletas, mientras en la cola esperaban familias enteras, jóvenes con bolsos costosos y personas mayores.

La mayoría prefería evitar a la prensa después de que en los últimos días los medios locales comenzaran a hablar de turismo de vacunación entre la clase pudiente del país.

Sin embargo, ninguno negaba que la vacunación podría ser una opción de viaje posible para alguno de los pasajeros.

Mauro Arriola, uno de los jóvenes con los que habló Efe en el Aeropuerto, comentó que iba a pasar una semana de vacaciones en Florida y vio con buenos ojos la vacunación en Estados Unidos.

"Yo creo que está bien, porque acá las vacunas están escaseando y si tenés la oportunidad de irte para vacunarte, no le veo ningún problema", aseguró.

Otros de los pasajeros dejaban la opción de vacunarse en Miami a la decisión personal de cada uno, como Ángela Rojas, que viajaba de visita familiar para celebrar el cumpleaños de su nieta.

"Es cuestión de cada uno, personalmente", dijo a Efe, y no vio inconveniente en vacunarse si tuviera la posibilidad.

Entre los pasajeros de este vuelo con destino a Miami, también había residentes en el estado de Florida, como Rodrigo Buitrago, colomboestadounidense, y su mujer, de nacionalidad paraguaya, una pareja de adultos mayores que regresaba a su casa.

A Buitrago tampoco le sorprendió que, ante las dificultades para vacunarse en Paraguay, algunos busquen otras opciones fuera del país.

"Cada uno hace lo que le conviene y si tiene el medio, que lo haga, ¿no?", expresó.

El único que reconoció sin tapujos el motivo de su viaje fue Cristian Storm, un hombre de 47 años que viajaba a Miami con "la expectativa" de vacunarse, ante la perspectiva de una espera sin fecha para el turno de las personas de su edad en Paraguay.

"Requiere tener contrato de alquiler, una propiedad allá y creo que una cuenta bancaria. Es probar suerte, entiendo que algo de flexibilidad hay para aplicar la vacuna", explicó en relación a los requisitos para poder inmunizarse en Miami.

Sin la vacuna asegurada, todo su viaje estaba "en veremos", pero no le importaba "hacer un esfuerzo de tres semanas" para esperar a la segunda dosis si lograba acceder a la primera.

TRES FRECUENCIAS SEMANALES

Para Eastern Airlines, la compañía que opera el vuelo directo Asunción-Miami, "no es ninguna sorpresa" este flujo de pasajeros, como aclaró a Efe su gerente de Aeropuertos, Jorge Fragnaud.

La aerolínea recuperó este año la ruta suspendida en 2015 por American Airlines, y se estrenó con dos frecuencias semanales, martes y sábados, a la que se sumará una tercera los jueves a partir del 29 de abril.

Fragnaud recalcó que esa tercera frecuencia estaba en los planes iniciales de la compañía desde que solicitó el permiso para operar en Paraguay y no responde a un aumento de pasajeros en las últimas semanas.

"Esta fue una ruta siempre muy rentable (...). Acá hay muchos pasajeros que tienen sus negocios en EE.UU. o tienen familiares, muchos son paraguayos que viajan de regreso a sus hogares en EE.UU. Miami es la puerta de las Américas", dijo a Efe.

Además de estos motivos, si algunos viajan para vacunarse o no es algo que tampoco descarta.

"Yo no interrogo a los pasajeros para qué van. Seguramente habrá algunos que vayan para eso, pero no tengo la menor idea. Evidentemente, algunos van, aprovecharán, pero no es algo que yo pueda decir si van para eso", agregó. EFE

Paraguay registra desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso, 248.364 contagios, 5.251 fallecidos y 203.982 recuperados.