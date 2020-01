El microbiólgo Francis Mojica apunta la posibilidad de que el coronavirus podría ser mutante

El microbiólogo de la Universidad de Alicante (UA) Francis Mojica, padre de la herramienta de edición genética CRISPR, ha apuntado este viernes la posibilidad de que el coronavirus pueda ser un virus mutante y haya "escapado" de un laboratorio de Wuhan (China).

"No me extrañaría que simplemente fuera un virus mutante", ha dicho Mojica, quien ha explicado que los virus mutan muchísimo y, cuando no se controlan exactamente, "no sabes dónde" te pueden "atacar, y éste puede ser un caso de estos".

Además, según ha expuesto, ha aparecido en una ciudad (Wuhan) donde hay "una laboratorio de investigación con virus patógenos y sobre el cual ya saltaron unas cuantas alarmas desde otro centro de investigación, sobre todo de los Estados Unidos, diciendo que, a lo mejor, no reunía todos los requisitos de seguridad".

Mojica ha hecho estas declaraciones antes del acto de clausura del 40 aniversario de la Universidad de Alicante (UA), celebrado en el Paraninfo de esta institución académica, en el campus de San Vicente del Raspeig, y en el que ha recibido la Medalla de Oro de esta Universidad.

En la misma ceremonia, presidida por el jefe del Consell, Ximo Puig, y el rector de la UA, Manuel Palomar, le han hecho entrega del premio Igualdad 2020 de la institución académica a la exvicepresidenta del Gobierno, presidenta del Consejo de Estado y fundadora de la Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega.

En manifestaciones hechas a los periodistas instantes antes del acto, Mojica ha sido preguntado por el coronavirus y ha señalado: "Siempre las novedades nos asustan mucho".

"Infecciones por microorganismos, en general, por bacterias y por virus, estamos sufriendo continuamente", ha mencionado.

Ha indicado que "habría que sacar cuentas de cuánta gente muere por gripe cada año, y a nadie le asusta el tema de la gripe, y debería, probablemente".

Según este experto, cuando surge un brote como éste, el del coronavirus, y "no sabemos cuál es el camino que va a tomar, es normal que haya una cierta preocupación".

"Afortunadamente, hoy en día los métodos de diagnóstico y los métodos para controlar este tipo de epidemias no tienen nada que ver con los de hace unos años", ha destacado.

En su opinión, "toda la investigación en el campo de la microbiología va a permitir, sin lugar a dudas, por lo menos controlar que no vaya mucho más allá de lo que podría haber ido" en comparación con "todo lo que han ido otras infecciones semejantes en otros años".

El investigador ha revelado que "no saben realmente de dónde ha venido esta infección por este virus tan raro; ¿nos queda mucho, verdad?", se ha preguntado.

"Estas cosas asustan un poco (...), pero confío en que se controle y tenemos claro que se están poniendo en marcha todos los medios para que esto no llegue a más", ha dicho Mojica.

Para este experto, España "está mucho mejor preparado que en otros sitios, igual no tan preparados como también en otros tantos", frente a este virus.

"Se están tomando las medidas oportunas, entiendo yo, y, bueno, de momento, la cosa parece que no es demasiado alarmante", ha agregado.