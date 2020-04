Los militares no patrullarán de momento las calles con la Guardia Civil

El Ejército no patrullará de momento las calles con la Guardia Civil en funciones de seguridad ciudadana, una labor que se anunció que se estaba haciendo pero que por ahora no se ha implementado, aunque no se descarta hacerlo en el futuro.

El director del gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Carlos Pérez Martínez, ha informado este viernes de que esta medida de las patrullas mixtas "es algo que ha estado sobre la mesa, pero por ahora no se ha implementado", si bien no descartan "que se pueda hacer en un futuro".

Sus declaraciones se producen después de que el pasado 30 de marzo el JEMAD, Miguel Villarroya, afirmara que los militares iban a patrullar ese día junto con guardias civiles 87 localidades de 7 provincias españolas.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa diaria del comité técnico del coronavirus, el jefe de gabinete de Villarroya ha reconocido que esas patrullar aún no se han puesto en marcha, pero sí el refuerzo a estos agentes en funciones de seguridad en fronteras e infraestructuras críticas.

También ha respondido a esa cuestión el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, quien ha indicado que desde el inicio del estado de alarma el instituto armado ha ido solicitando al Ministerio de Defensa determinados apoyos, que se han materializado en el control de fronteras e infraestructuras.

"Los apoyos, según se van necesitando, se van solicitando y de momento es donde estamos", ha dicho, y ha remarcado que desde el inicio de la crisis sanitaria todos los cuerpos de seguridad del Estado, las policías autonómicas y locales y las Fuerzas Armadas están trabajando "en perfecta conexión para dar un mejor servicio a los ciudadanos".

Así, según ha informado Pérez Martínez, este viernes los militares están presentes en pasos fronterizos con Francia, Portugal y Marruecos para "descargar de trabajo" a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "y permitirles que se dediquen a su principal función de mantenimiento del orden público"

Concretamente apoyan en la seguridad en fronteras de Melilla, Pontevedra, Zamora, Navarra, Girona, Huesca, Cáceres y Badajoz, y "en breve" lo harán en Orense y Ceuta. También en centrales nucleares y en infraestructuras energéticas en Mallorca, Ibiza, Cádiz y Fuerteventura.

El general de brigada, que ha sustituido al JEMAD en la rueda de prensa diaria porque éste se encontraba en una visita al Mando de Operaciones, ha informado de que este viernes hay 8.261 miembros de las Fuerzas Armadas en 291 localidades, 3.225 de ellos sanitarios.

Están apoyando a la instalación de hospitales de campaña y su mantenimiento, continúan con la presencia en Melilla del buque hospital Galicia y han ampliado la capacidad de hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde se han instalado 405 camas y 25 de UCI para pacientes de coronavirus, ha explicado el mando militar.

Y siguen desinfectando infraestructuras críticas y servicios esenciales, especialmente residencias de mayores como las 191 en las que tienen previsto actuar hoy.

En total, los militares ya han visitado 2.005 de estas residencias, principalmente la Unidad Militar de Emergencias (UME) pero también el Ejército de Tierra o la Guardia Real, que este viernes desinfectará una de personas con discapacidad mayores de 45 años.

Otros puntos a desinfectar hoy son 7 hospitales, 25 centros de salud y 191 residencias, las estaciones de tren de Málaga y Sevilla, los aeropuertos de estas dos ciudades y de Jerez, Avilés, Valencia y Zaragoza y los puertos de Málaga y Cádiz, así como las instalaciones de Mercalaspalmas.

El transporte por tierra o aire de material sanitario, de pacientes o de personal esencial, tanto dentro de la península como con las islas y las ciudades autónomas, es otra tarea en la que están centrados los militares.

Ayer jueves trasladaron 65 pacientes entre hospitales de Madrid y a hoteles medicalizados y tuvieron la "triste tarea", ha destacado el general de brigada, de trasladar a 122 fallecidos de centros hospitalarios a las morgues instaladas en el Palacio de Hielo de Madrid y el edificio planeado para la Ciudad de la Justicia.

Este viernes apoyarán asimismo al banco de alimentos de Tenerife y la Guardia Real al de Madrid, dotarán de mobiliario a albergues de Pamplona y El Cabañal (Valencia) y aportarán ambulancias en Soria, Zaragoza y León.

Pérez Martínez ha destacado que la operación Balmis es la que tiene "más medios y capacidades puestas a disposición del Estado y de los españoles en la historia reciente de España" y ha confiado en conseguir "pasar esta página de nuestra historia en el menor tiempo posible y con el menor daño posible".