Militares retirados piden al Gobierno colombiano mejores salarios y educación

Bogotá, 6 oct (EFE).- Un grupo de militares retirados, algunos de ellos discapacitados, protestan en una calle cercana a la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá para pedirle al Gobierno nivelación salarial, vivienda, mejores servicios de salud y oportunidades de educación.

"Que nos dejen de hacer promesas y se nos cumpla en materia salarial de prestaciones, en salud con una reforma estructural y atención digna, una atención que nos garantice el derecho a la vida", dijo a Efe el sargento primero retirado José Espinosa Henao.

Al menos unos 70 militares retirados realizan desde el domingo pasado plantones en el día y por la noche duermen en cambuches ubicados cerca a la Plaza de Bolívar porque supuestamente la Alcaldía de Bogotá no les autorizó a acampar en ese sitio.

Espinosa manifestó que las protestas también se están realizando en ciudades como Ibagué y Armenia, capitales de los céntricos departamentos de Tolima y Quindío, respectivamente, y que se alistan para salir en otros lugares del país como Barranquilla y Cúcuta.

"En educación pedimos que nos integren a becas educativas, a procesos de escolarización y de profesionalización", apuntó Espinosa quien recuerda que los supuestos incumplimientos vienen desde el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), pasando por el de Juan Manuel Santos (2010-2018) y llegando al de Iván Duque, en el poder desde hace dos años.

Por su lado Franklin Sanjuan Clavijo, soldado profesional que perdió una pierna al entrar en un campo minado instalado por un grupo guerrillero, pidió al Gobierno una nivelación salarial y se quejó porque el Ministerio de Defensa no le ha dado una vivienda y tampoco ha podido acceder a educación.

"Me he postulado para estudiar geología y no ha sido posible", lamentó el militar que asegura que la documentación y los requisitos para acceder a los créditos no los puede cumplir.

Aseguró que los salarios que devengan "son de hambre" y que no les alcanza para cubrir los gastos de educación, pago de arriendo y otros gastos que demandan él, su esposa y sus hijos.

Reclamó porque considera que los guerrilleros de las FARC que dejaron las armas reciben más salario que los militares, por lo que reiteró que lo que reclaman es "que nos den lo que merecemos".

Advirtió que los militares y policías que están en las protestas no abandonarán el lugar hasta tanto se logren "soluciones, hasta que salgan documentos reales no promesas".