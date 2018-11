La militarización de fronteras no disuade a los inmigrantes ni a las caravanas, recuerda la OIM

La militarización de la frontera con México anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será previsiblemente poco útil para disuadir a las caravanas de inmigrantes que se dirigen a su país, dijo hoy un representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

"No tenemos como política comentar las decisiones de un Estado miembro, no importa cuál sea, pero lo que hemos dicho repetidamente y en todo el mundo es que las barreras y las fronteras militarizadas no suelen disuadir a los que intentan cruzarlas", dijo el portavoz de la OIM, Joel Millman.

El portavoz respondía así a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa, sobre el plan que ha anunciado Trump de enviar hasta 15.000 militares para enfrentarse a las caravanas de inmigrantes y refugiados centroamericanos.

Según Millman, ese tipo de militarización "aumenta las ganancias de los traficantes (de personas) e incrementa el número de muertos en las fronteras alrededor del mundo".

En esta misma temática y preguntado sobre la supuesta "invasión" a la que ha aludido Trump refiriéndose a las caravanas, el portavoz de la OIM recordó que actualmente éstas se encuentran "a miles de millas de distancia" y que se trata de un fenómeno recurrente.

"Esta y otras caravanas son un fenómeno que lleva muchos años, al menos diez o más. Hablar de invasión o cosas así implica asumir que este es un nuevo fenómeno y no creo que nadie en OIM comparta esa opinión", comentó.

En la misma comparecencia ante la prensa y preguntado esta vez sobre la amenaza de Trump de que una piedra lanzada por miembros de una de esas caravanas podrá ser respondida con un disparo, el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Babar Baloch, recordó que toda persona que huye de un peligro tiene derecho a ser recibida.

"Cualquier persona que huya de un conflicto, de persecución o que se sienta insegura en su propio país debe tener acceso al territorio y un procedimiento de asilo, así como a ser recibido humanamente y a ser tratado con justicia. Pedimos humanidad y alejar esta discusión de la política, respondió.