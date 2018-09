La ministra de Justicia afirma que Montón tiene toda su solidaridad

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado que su compañera de gabinete y ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tiene "absolutamente" toda su solidaridad y ha estimado que ayer explicó "detallada y minuciosamente" la polémica en torno a su máster.

En declaraciones a los periodistas después de comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso, Delgado ha eludido responder a las preguntas sobre si Montón debería dimitir o sobre si su caso era similar al del líder del PP, Pablo Casado.

"Lo que quiero decir es que tiene toda mi solidaridad, ayer sí puede escuchar lo que ha explicado detallada y minuciosamente", se ha limitado a señalar Delgado tras precisar que no había podido seguir la entrevista que ha concedido esta mañana Montón a la Cadena Ser.

En ella la titular de Sanidad ha considerado que sería "injusto" dimitir por "algo que no he hecho" y no sería "una decisión correcta", al estimar que no es su responsabilidad si se cambiaron las notas de su máster después de finalizar el curso.