El ministro de Sanidad alemán subraya que habrá suficientes vacunas

Berlín, 6 ene (EFE).- El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, aseguró hoy que habrá suficientes dosis de vacunas contra el coronavirus para proteger a toda la población y pidió paciencia con el comienzo relativamente lento de la campaña que atribuyó a problemas con la capacidad de producción.

"Entiendo la impaciencia de que no todas las cosas funciones desde el comienzo. Como responsables políticos tenemos que responder a las dudas", dijo Spahn en conferencia de prensa digital.

"También hay que decir que la vacuna es hoy un bien escaso en todo el mundo y por ello hay que establecer prioridades. Por eso, tenemos que pedir paciencia a parte de la población. La escasez no se debe a que hayamos pedido pocas dosis sino a las capacidades de producción", agregó.

La "buena noticia", según el ministro, es que cuando otras vacunas, además de la de Pfizer/BioNTech que ya se está suministrando, sean autorizadas por la Unión Europea (UE) habrá suficiente para todos.

Según Spahn, pronto la vacuna de Moderna recibirá también la autorización de las autoridades sanitarias europeas con lo que Alemania podrá contar con 130 millones de dosis, incluidas las de Pfizer/BioNTech.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) dio este miércoles su visto bueno al uso de la vacuna desarrollada por Moderna en mayores de 18 años y la consideró lo suficientemente segura y eficaz como para que la Comisión Europea le otorgue una licencia de uso condicional.

En los últimos días habían surgido críticas a la lentitud de la campaña de vacunación que se inició el 27 de diciembre. Parte de los críticas habían atribuido algunos de los problemas a que la UE no había ordenado suficientes dosis de la vacuna.

Spahn repitió en varias ocasiones que desde un comienzo se supo que habría cierta escasez por los problemas de capacidad de producción que puede resolverse en parte con una buena fábrica de BioNTech que se espera que pueda empezar a funcionar en febrero.

Esa fábrica es importante para toda Europa puesto que, según el ministro, hay algunos estados que no pidieron suficientes dosis y tienen interés en aumentar su pedido.

La situación actual, según Spahn, obliga a establecer prioridades y la primera meta es lograr a todas las personas que viven en residencias de ancianos y en hogares para gente que requiere cuidados especiales.

Hasta ahora han sido vacunadas 400.000 personas, sobre todo en residencias y hogares. Queremos proteger ante todo a los vulnerables. Si logramos protegerlos esta pandemia perderá buena parte de su horror", subrayó.

"La vacunación es el camino para salir de la pandemia y hemos empezado ese camino", agregó.

Inicialmente el Gobierno alemán se había fijado como meta vacunar a todas las personas que viven en residencias a más tardar a finales de enero. Sin embargo, según Spahn, dos estados federados han admitido que pueden tener problemas en ello por lo que la fecha que rige para llegar a esa meta es ahora la mitad de febrero.

Dijo además que aunque entiende el deseo de acelerar la campaña para poder volver a la normalidad eso no puede llevar a que se pierdan de vista los hechos y las prioridades.

El ritmo de vacunación actual, según el ministro, se acelerará a medida que sean autorizadas otras vacunas.

Con ello no se aumentarán solo las dosis disponibles sino que, como las otras vacunas no necesitan las condiciones especiales de refrigeración que requiere la BioNTech/Pfizer,se podrá empezar a vacunar también en los consultorios médicos y no solo en los centros de vacunación especiales.