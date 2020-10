Miras no volvería a aceptar acudir a un acto como el del lunes en Madrid

Murcia, 28 oct (EFE).- El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este miércoles que no volvería a tomar la decisión de acudir a un acto como el organizado el lunes en Madrid por un periódico digital, al que asistieron unos 150 invitados del mundo de la política.

Preguntado por este asunto en la rueda de prensa en la que ha anunciado el cierre perimetral de la comunidad y sus 45 municipios durante dos semanas, ha defendido la "obsesión y angustia" con la que está viviendo la crisis sanitaria desde el pasado marzo, motivo por el que "sería incapaz de incumplir cualquier norma" impuesta por las autoridades sanitarias.

En ese contexto, ha dicho, acudió al acto organizado por el diario digital El Español, que reunió a un centenar de personas pertenecientes a distintos ámbitos sociales, incluidos varios ministros, cargos públicos y representantes de fuerzas políticas, porque reconocía principalmente la labor del Ejército en su lucha contra la pandemia y su papel como rastreadores.

El acto comenzó a las 20:00 horas y él se retiró antes de las 22:00 tras asegurarse de que se cumplían todas y cada una de las medidas de seguridad impuestas.

No obstante, ha lamentado que esta situación pueda alentar a personas "irresponsables" a escudar en este acto sus conductas, y también que pueda generar "frustración" a quienes están viviendo con "dureza y esfuerzo" la crisis, por lo que, si tuviera que volver a tomar la decisión de asistir o no al evento, no lo haría.