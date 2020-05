La mitad de los autónomos cree que podrá continuar con su actividad

La mitad de los 3 millones de autónomos que hay en España cree que podrá continuar con su actividad y no está en su pensamiento cerrar, pero un 40,5 % tiene dudas sobre la marcha de su negocio y otro 10 % asegura que tendrá que echar el cierre.

Así lo muestra un barómetro realizado por la asociación de autónomos ATA y presentado este jueves por su presidente, Lorenzo Amor, quien ha asegurado que unos 300.000 autónomos habrán cerrado sus negocios antes de 2021.

Respecto al empleo, Amor ha detallado que uno de cada tres autónomos prevé disminuir su plantilla en los próximos meses, pero casi la mitad (45,2 %) sí tiene pensado mantener todos los empleos.

Uno de cada dos autónomos con trabajadores a su cargo afirma haber realizado un ERTE, ha explicado Amor, quien ha añadido que uno de cada cuatro mantiene "a pulmón" a toda su plantilla y que un 16,6 % dice que ya se ha visto obligado a despedir.

De los que han llevado a cabo un ERTE, sólo entorno al 15 % ha incorporado ya a toda o parte de su plantilla, un 8,3 % cree que podrá comenzar a hacerlo en los próximos días, mientras que el resto continuará sin poder hacerlo y un 32,7 % incluso tiene serias dudas de poder económicamente llegar a dar de alta a algún trabajador.

Preguntados por la cláusula de mantenimiento del empleo durante 6 meses exigida en los ERTE por fuerza mayor, siete de cada diez autónomos (el 70,3 %) confiesan que no podrán mantener a toda la plantilla y el 18 %, cree que sí podrá.

Lo que está claro para el 60 % de los autónomos, es que es necesario que se prolonguen los ERTE más allá del 30 de junio.

Respecto al porvenir de sus negocios, nueve de cada diez trabajadores por cuenta propia afirma que su facturación disminuirá en 2020, la mayoría de ellos (72,5 %) con recortes superiores al 40 %, sólo el 3,2 % espera mantenerla y únicamente un 1 % ve posible incrementarla.

De estos 30.000 autónomos que confía en ingresar más, uno de cada tres cree que el alza no superará el 20 %.

A mediados de mayo, fecha en la que se realizó la encuesta, 6 de cada 10 autónomos ya habían vuelto a la actividad tras el parón por el COVID-19, si bien un 22,1 % no paró durante estos 2 meses y aún hay un 39,7 % que no ha podido volver a su actividad.

De los autónomos que ya han recobrado su actividad, la mayoría (60 %) afirma que su negocio está funcionando al 30 % y, únicamente el 5,8 % ha recuperado completamente su ritmo de negocio.

La mitad de los autónomos que no han iniciado su actividad responde en la encuesta que el motivo es que aún no está permitida, mientras que un 30 % señala que no le compensa abrir porque supondría más pérdidas.

Respecto a la medida de liquidez puesta en marcha por el Gobierno a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), sólo ha sido solicitada por uno de cada tres autónomos, de los que sólo ha sido concedida a la mitad.

Amor ha explicado que en muchas ocasiones es el propio gestor de la entidad financiera el que ni siquiera inicia el trámite alegando que no va a ser concedida la línea de crédito.