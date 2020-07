Montería, el foco de la pandemia con mayor tasa de letalidad en Colombia

Cartagena (Colombia), 31 jul (EFE).- Con una tasa de letalidad tres veces mayor al promedio nacional, la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, es un foco preocupante del coronavirus en Colombia, país donde la pandemia deja hasta ahora 286.020 contagiados y 9.810 fallecidos.

En Montería, situada en la región caribe y con 433.723 habitantes, han fallecido hasta la fecha 370 personas y se contabilizan 3.543 casos positivos, pero los expertos temen que esas cifras sean más altas porque hay casi 5.000 pruebas sin procesar.

La tasa de letalidad de la COVID-19 en Montería es del 10,44 %, de las más altas del país, mientras que el promedio nacional es del 3,43 %.

El director científico de la clínica IMAT Oncomédica, Manuel González, explicó a Efe que la cifra oficial de muertos se ajusta a la realidad porque "los muertos no se pueden esconder", pero la que considera que "no está correcta" es la de casos positivos "porque no hemos hecho las pruebas suficientes y tenemos muchas que no se han procesado".

"Creo que en Montería debe haber unos 10.000 casos positivos y los que hay reportados son un poco más de 3.000", aseguró el galeno, que basa sus afirmaciones en datos de la Secretaría de Salud municipal según los cuales el 41% de las muestras que se toman dan positivo.

ALTO NÚMERO DE MUERTES

El doctor Oswaldo López, que trabaja en varia clínicas de Montería, dijo a Efe que hay varios factores que explican el elevado número de muertes en la ciudad, uno de los cuales es que "la gente está llegando a los hospitales cuando ya es tarde" porque "tienen la tendencia de no consultar al médico".

"Con el coronavirus faltó mucha prevención y faltó información por parte de las autoridades acerca de lo que era realmente la enfermedad; la gente no sabía cómo cuidarse y muchos creyeron que la COVID-19 era una simple gripe y se quedaban con lo que veían en las redes sociales", agregó López.

El médico explicó que en Córdoba, un departamento de vocación ganadera y agropecuaria, hay muchos mitos entre las personas, en su mayoría de origen campesino y con bajos niveles de escolaridad que los hacen desconfiar de los servicios de salud, por eso "la gente prefiere automedicarse y solo van al médico cuando se sienten muy mal".

"Hemos tenido varios casos de personas que llegan a urgencias cuando ya ni siquiera alcanzan a pasar a las unidades cuidados intensivos (UCI)", aseguró.

López considera que "la ciudad se demoró en prepararse para la emergencia" y que la capacidad para atención de pacientes de COVID-19 sigue siendo insuficiente.

Adicionalmente, "durante los tres primeros meses de la pandemia no se hicieron las suficientes pruebas que habrían ayudado a identificar de manera temprana los casos positivos".

En este sentido, el director científico del IMAT dijo que en su clínica se procesan solo 80 pruebas diarias "que es la capacidad que nos da el equipo" y calcula que en el laboratorio de la Universidad de Córdoba se "están procesando 150 más".

"Uno de los problemas es que la mayor toma de muestras ha sido en la última semana y media; anteriormente era muy poco lo que se procesaba", agregó.

CARRERA CONTRA LA PANDEMIA

El alcalde de Montería, Carlos Alberto Ordosgoitia, dijo a Efe que es "alarmante" que haya unas 4.900 pruebas de hisopado PCR sin procesar; 2.900 que se hicieron en cercos epidemiológicos desde el pasado 6 de julio y otras 2.000 tomadas a solicitud de ciudadanos.

Ordosgoitia manifestó que desde la primera quincena de julio, cuando constataron que estaban subiendo los casos positivos, comenzaron a implementar en Montería la estrategia PRASS (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible), con epidemiólogos y alrededor de 100 agentes educadores, para bajar la tasa de contagios y frenar la mortalidad por el coronavirus.

"Hemos detectado los barrios con mayores índices de casos positivos y allí estamos trabajando con todos los entes relacionados con la salud del municipio", dijo.

Montería cuenta con 1.190 camas hospitalarias y 220 camas UCI dispuestas para atender pacientes de COVID-19 y amplió su capacidad para enfermos de baja complejidad con la apertura de un hospital de campaña en el coliseo Miguel "Happy" Lora, excampeón mundial de boxeo oriundo de la ciudad.

Según las autoridades, el 83 % de las camas UCI de Montería están ocupadas pero el 30 % es por pacientes "que llegan a la ciudad desde poblados cercanos e incluso de otros departamentos".

CONFINAMIENTO O SUBSISTENCIA ECONÓMICA

El alcalde está de acuerdo con quienes piden que se extremen las medidas de aislamiento social mediante toques de queda y cierres totales de algunos barrios para frenar la expansión del coronavirus, pero enfrenta el reto de que en Montería hay un 75 % de informalidad laboral que impide un aislamiento total.

"La gente vive del día a día (...) la gente tiene que trabajar y requiere de una apertura económica gradual", expresó Ordosgoitia quien explicó que "la salud tiene que ver con el empleo y con el ingreso para poder alimentarse".

Ordosgoitia anunció que van a repartir 25.000 ayudas humanitarias para apoyar el aislamiento selectivo de las familias a las que se les detecten casos positivos y de esta manera garantizar a estas personas la seguridad alimentaria durante el tiempo que les dure la cuarentena.