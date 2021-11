Montero: blanquear a la ultraderecha pasa factura en la vida de las mujeres

Madrid, 25 nov (EFE).- La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha censurado este jueves "la normalización y el blanqueamiento del discurso negacionista de la ultraderecha" sobre la violencia machista porque "pasa factura" en la vida de las mujeres.

"Cuando se normaliza, se blanquea, se asume que esto es una opinión más, que da igual decir que la violencia machista existe o que no existe porque al final yo tengo otros objetivos políticos que lo justifican, eso pasa factura en la vida de las mujeres, que son violadas, asesinadas por el hecho de ser mujeres", ha asegurado la ministra en una entrevista en TVE.

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Montero ha defendido que las instituciones "no den cabida" a los negacionistas porque "quien diga que la violencia no tiene género simplemente miente" y ha asegurado que el mensaje es "rotundo, contundente, de absoluta unidad y sin fisuras: la violencia machista es una cuestión de Estado".

Desde 2003, 1.118 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, 37 en lo que va de año, la cifra más baja de víctimas mortales de la violencia de género de toda la serie histórica, y que, según Montero, evidencia que las políticas públicas están siendo "útiles" y que invertir en la lucha contra esta lacra "salva vidas".

"No sólo asesinatos, sino mujeres que pueden salir de la situación de violencia, que luchan, que están vivas y que pueden desarrollar sus proyectos de vida", ha destacado la ministra, que ha recalcado que no van a descansar "hasta que no haya ninguna asesinada ni ninguna violencia".

Y les ha recordado: "no estáis solas, hay una absoluta unidad institucional para que sepáis que estamos juntas en la lucha contra las violencias".

En este sentido, Montero ha dicho que es el momento de actualizar el Pacto de Estado, "al menos con el mismo consenso que en 2017", y ha agradecido la disposición de todos los grupos parlamentarios (salvo Vox), pese al clima político que hay en otros ámbitos.

Montero ha reconocido que las mujeres víctimas de violencia tienen por delante "muchos obstáculos" porque hay "fallos en todos los pasos de la cadena", si bien ha hecho hincapié en que se debe mejorar la capacidad de prevención y de detección precoz.