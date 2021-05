Montero, sobre el España-Portugal, cree que Madrid no autoriza eventos inseguros

Madrid, 25 may (EFE).- La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha manifestado que no duda de que la Comunidad de Madrid no autorizará ningún evento que ponga en riesgo la seguridad de las personas y la imagen de España en el exterior al referirse a la celebración el 4 de junio de un partido de fútbol amistoso entre España y Portugal al que podrán asistir más de 20.000 personas.

Así lo ha dicho Montero en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros al ser preguntada por la autorización dada por la Consejería de Sanidad de Madrid para la celebración en el estadio Wanda Metropolitano del citado partido con un aforo máximo del 30 %, que no podrá superar los 22.590 espectadores.

La portavoz ha destacado que la competencia para aplicar las decisiones sobre restricciones en el aforo en los eventos y lugares públicos, así como de distancias y medidas de seguridad es de los gobiernos autonómicos.

"No tengo por qué dudar de que la Comunidad de Madrid no autorizara ninguna evento que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas y la imagen de España en el exterior para que se sepa que España es un lugar seguro", ha dicho la representante del Gobierno.

En relación con la evolución de la pandemia de covid en España, María Jesús Montero ha advertido de que "es un momento muy crítico para el turismo y estas cosas no solo hay que verlas desde la perspectiva interior, sino exterior".