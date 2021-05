Una muestra de dibujos refleja el miedo de los niños víctimas de violencia machista

Bilbao, 21 may (EFE).- El espacio Bizkaia Aretoa de la Universidad del País Vasco en Bilbao acoge una muestra de 60 dibujos creados por hijos e hijas de víctimas de violencia de género, que "hablan" muchos de ellos del "miedo" en estos menores consecuencia de las situaciones del maltrato vividas.

"Cuando me voy a la cama es como si el miedo me estuviera intentando asustar y me tengo que tranquilizar". Así lo cuenta de manera expresa el texto que acompaña a uno de los dibujos de la exposición, realizado por una niña de 7 años.

Es un dibujo que "habla de una de las emociones que más inseguridad genera y que nadie debería vivir en su entorno, que es el miedo", destaca la educadora social Aitziber Bañuelos.

Bañuelos es coordinadora de proyectos de Eraikiz Kolektiboa, asociación que ha organizado junto con la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) la exposición "Crecer con miedo: niños y niñas ante la violencia de género", presentada este viernes y que puede visitarse desde el pasado día 18 hasta el 28 de mayo.

Se trata de una muestra itinerante puesta en marcha por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias y que ahora llega a Euskadi.

Los dibujos que la integran ilustran con gran fuerza expresiva las situaciones de maltrato vividas por los niños y niñas en un entorno de violencia machista, muchos en un contexto de separaciones conflictivas de sus progenitores.

Uno de ellos es el que firma "David", que muestra a un niño solo en una pequeña isla rodeada de un mar repleto de tiburones.

En otro dibujo, otro menor ha pintado un cocodrilo mostrando todos sus dientes en actitud fiera y amenazante, precedido de un texto que dice: "Si mi padre fuera un animal, sería"...

Son dos ejemplos de dibujos incluidos en una muestra "imprescindible para el conjunto de la sociedad", en opinión de la educadora social Aitziber Bañuelos.

La muestra visibiliza "cómo viven los niños y niñas la violencia machista", ha indicado. "Habla de miedo", pero también de "alegría, de familia, de amor, de cómo se encuentran" y cuentan "lo que les está pasando para poder sobrevivir", ha añadido en la presentación de la iniciativa.

Según ha señalado, la exposición "pone en el centro" a los menores, que constituyen "el eslabón más débil de la cadena" y son dependientes de los adultos, que deben "protegerles".

La especialista ha instado a "escuchar" lo que tienen que decir los menores y ha dado la bienvenida a la nueva ley de protección a la infancia frente a la violencia, pese a considerar que "llega tarde".

Según los datos que ha aportado, de 2013 a 2021 en España han sido asesinados 38 menores víctimas de la violencia machista.

En el acto de presentación, ha tomado parte también de forma telemática la vicedecana de Innovación, Calidad, Sostenibilidad e Investigación en la Facultad de Educación de la UPV/EHU, Ainhoa Berciano, quien se ha referido a estudios que indican que en España en torno a un 20 % de los menores están expuestos de forma reiterada a situaciones de violencia.