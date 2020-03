La mujer ecuatoriana grita por la igualdad, la memoria y contra el machismo

Las organizaciones femeninas de Ecuador conmemoraron este domingo el Día Internacional de la Mujer con una multitudinaria manifestación en Quito bajo el lema de la igualdad, la recuperación de la memoria histórica y contra el machismo.

Miles de mujeres recorrieron este domingo las calles del centro de la capital para denunciar la violación de sus derechos bajo un "Estado patriarcal" que, según gritaban, rehúsa asumir su responsabilidad frente a la injusticia.

Consignas a favor del aborto, la equidad de género en el ámbito laboral y contra el feminicidio, "la peor lacra de una sociedad moderna", lucieron en algunas de las pancartas que inundaron la manifestación.

"El Estado opresor es un macho violador", también corearon con fuerza grupos de mujeres ecuatorianas al reivindicar como suya la icónica presentación feminista de activistas chilenas "El violador eres tu".

"Feliz va a ser el día en que no falte ninguna", "No quiero una flor, quiero respeto, no hoy sino todos los días", fueron otras de las consignas de los grupos feministas que marcharon por las calles de Quito al son de tambores y bubuzelas.

Cecilia Jaramillo, del colectivo "Mujeres por el cambio" y que forma parte también del llamado "Parlamento Plurinacional de mujeres", indicó a Efe que la marcha de las organizaciones feministas de Ecuador no está desligada de la coyuntura nacional.

"Este es un día en que tenemos que recuperar la memoria histórica del 8 de marzo" y de la masacre de las trabajadoras en Estados Unidos en 1908, sostuvo Jaramillo.

Es una jornada para "reivindicar una vida digna, especialmente por las mujeres trabajadores que dieron su vida por una jornada laboral digna y por sus derechos", agregó la activista.

Jaramillo añadió que la plataforma de lucha de los grupos feministas incluye "la igualdad plena en el trabajo, ya que resulta que en este escenario de desocupación, de desempleo, las que mayormente pagamos las consecuencias somos las mujeres".

Asimismo, se busca la "jubilación de mujeres a edad temprana", el derecho de "decidir sobre nuestros cuerpos" y por una acción más efectiva contra la violencia machista, remarcó Jaramillo.

Sin embargo, dejó en claro que estas propuestas también recogen las reivindicaciones de "los demás grupos sociales".

"Estamos comprometidas con una lucha, no solo de las mujeres, sino del pueblo", agregó al afirmar que la marcha de hoy también es "contra el FMI (Fondo Monetario Internacional), contra el neocolonialismo, contra los imperialismos".

De su lado, la legendaria dirigente indígena ecuatoriana Blanca Chancoso comentó a Efe que al presencia de la mujer campesina en la manifestación de Quito busca posicionar también los derechos de la naturaleza.

"Sin tierra y sin agua no hay vida" y por eso se debe entender a "las mujeres como dadoras de vida. Somos las que custodiamos la vida y por eso somos también las custodias de la tierra", añadió Chancoso.

La dirigente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas sostuvo que un "Estado Plurinacional", como el que plantea su organización, "debe reconocer el derecho de los pueblos y la naturaleza. Hay que equilibrar y recuperar la armonía".