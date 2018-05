Un museo temporal de La Haya le pone cara a los adoptados internacionales

Un museo temporal abre hoy sus puertas en La Haya para mostrar "las historias y las caras" de las adopciones internacionales, con el objetivo de concienciar sobre la importancia que tiene para los adoptados "encontrar sus raíces".

"Quiero darnos, a nosotros los adoptados, una voz para contar nuestra realidad y lo que pensamos sobre nuestra adopción, porque cada persona tiene su propia historia: ¿Quiénes somos? ¿De dónde viene nuestro ADN?" explicó hoy a Efe Rodrigo van Rutte, un actor holandés que fue adoptado en Colombia.

En un proyecto financiado con sus propios fondos, Van Rutte pone en marcha un museo pop-up (temporal) que estará abierto durante dos semanas para "hacer el debate más accesible" al público y para contar la historia de adoptados "desde Etiopía, pasando por el Líbano, Sri Lanka, Brasil, Chile, Guatemala, Costa Rica o los propios holandeses que dieron a sus hijos en adopción", indica.

Personas adoptadas, padres biológicos y padres adoptivos compartirán sus historias durante un par de semanas, aunque Van Rutte tiene intención de retomar este museo en los próximos dos años.

Hijo de una colombiana que lo dio en adopción al nacer, Van Rutte reivindica los "sentimientos del adoptado", que considera "ignorados por la sociedad y por la política", porque las personas adoptadas y sus familiares deben "procesar una serie de sentimientos" que no siempre son fáciles de "interiorizar".

En Holanda existe una comunidad de más de 55.000 personas adoptadas, pero -como subraya Van Rutte- hay poca conciencia sobre los traumas de la adopción y el Gobierno holandés tampoco tiene en su agenda "ayudar a los adoptados" a reunirse con sus padres biológicos, a pesar de "haber cometido errores en el pasado, al no controlar los procedimientos y permitir que muchos se lucren" con la compra-venta de niños, agrega Van Rutte.

Los niños adoptados por holandeses en Indonesia y Sri Lanka durante los años ochenta han presentado una demanda contra el Gobierno de La Haya por "errores de procedimiento" en las adopciones, y exigen una compensación por los altos costes que genera la búsqueda de sus padres biológicos, explicó a Efe la letrada Dewi Deijle.

"Señalamos al Gobierno holandés como responsable, porque ni vigiló ni controló lo que estaba ocurriendo durante las adopciones de miles de niños. Las búsquedas son muy complicadas porque todos los documentos son falsos y se habla, por ejemplo, de madres biológicas que no existen", añadió.

Una de las historias que inauguran este museo es la de Marcia Engel, una joven que fue adoptada por una familia holandesa a los dos años de edad y que creció teniendo una relación "complicada" con sus padres adoptivos.

"Cuando era pequeña, a menudo estaba triste, me sentía diferente e incomprendida y eso que no sabía que yo era adoptada. A los 11 años mi madre me lo contó. Se me cayó el mundo encima y me empecé a hacer preguntas sobre quién soy", relata Engel, fundadora de la organización Plan Ángel, que lucha por reunir a hijos con sus padres biológicos.

Esta joven viaja varias veces al año a Colombia, su país de origen, para reunirse con mujeres que no saben qué ocurrió con sus hijos, "si murieron, si fueron secuestrados o si alguien los acogió después de un desastre natural", como pasó en varios pueblos colombianos arrasados hace décadas por inundaciones.

Engel ofrece a estas madres biológicas tomarse una muestra de sangre, que ella misma traslada al banco de ADN en Estados Unidos y así, cuando las personas adoptadas con documentos falsos o erróneos quieran localizar a sus madres, puedan recurrir a esta base de datos y comparar su ADN con las muestras existentes allí.

Este museo coincide con el 25 aniversario del Convenio sobre la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, firmado en 1993 en el Palacio de la Paz de La Haya por 66 países para garantizar ciertas leyes y mínimos en los procesos adoptivos.

"Cuando no sabes dónde están tus orígenes y este es un asunto que te importa como persona, te estancas porque no sabes hacía dónde ir, cómo seguir, cómo elegir tu destino en la vida. Eso provoca muchos problemas psicológicos a los adoptados", concluye Van Rutte.

Por Imane Rachidi