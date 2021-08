La naturaleza entra al hospital para mejorar la salud de niños ingresados

Madrid, 13 ago (EFE).- Acercar la naturaleza a niños que se encuentran ingresados en un hospital es el objetivo de un proyecto multidisciplinar que pretende que los más pequeños revivan sus emociones y se impregnen de felicidad gracias al entorno natural para ayudarles en su recuperación.

La iniciativa se inspira en la vida del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, quien "a los 10 años fue internado en un colegio y, al sentirse encerrado, ejercitó su memoria recordando vivencias con el entorno natural", explica a Efe la editora de la revista El Cárabo, Teresa Vicetto.

"Al contar sus experiencias a sus compañeros forjó su extraordinaria capacidad oratoria", apunta Vicetto, quien indica que en este proyecto intentan que los pequeños "hagan un ejercicio similar con sus recuerdos y con la lectura de los cuadernos de naturaleza de la revista El Cárabo".

Esta publicación ambiental tiene su origen en Francia en la década de los 70 y en España cuenta con una versión adaptada al castellano por los periodistas Teresa Vicetto y Benigno Varillas, biógrafo de Félix Rodríguez de la Fuente.

Este proyecto, bajo el nombre 'Campaña Cárabos para Niños Hospitalizados', ha tenido como primeros destinatarios a los 200 niños y adolescentes que cada año ingresan en la Unidad Clínica Pediátrica del Hospital Materno-Infantil 'Virgen de las Nieves' de Granada, donde el pasado 2 de junio se realizó la entrega del material didáctico.

Así, estos pacientes de infantil, primaria y secundaria tienen ya a su disposición "lecturas sobre fauna y flora" que podrán grabar para "mejorar su capacidad de expresión oral" y "revivirán experiencias que hayan tenido en la naturaleza" que podrán ser grabadas, precisa Vicetto.

Las grabaciones serán difundidas en un blog de "podcast" junto a relatos narrados por Rodríguez de la Fuente de su infancia para que "les sirvan de referencia", pues buscan que los niños "sean protagonistas y vean publicadas sus grabaciones si su tutor autoriza que se suban".

A través de la educación ecológica los más pequeños "mejorarán su rutina y lucha contra la enfermedad, crónica o psíquica, y desarrollarán su imaginación y creatividad al ser ellos el eje principal de la enseñanza aprendiendo de manera lúdica e interdisciplinar materias combinadas", señala.

Según Vicetto, esta iniciativa, tras un primer contacto en junio y julio, se desarrollará "con intensidad" a mediados de septiembre, se mantendrá "activa" durante el curso académico 2021-2022 y prevén que seguirá en marcha "en años consecutivos".

"Tenemos interés en extender el proyecto a más hospitales y centros de asistencia o formación de niños que puedan interesarse en estas temáticas", confiesa la periodista, quien asegura que "niños enfermos, padres, personal sanitario y patrocinadores han respondido con entusiasmo".

La naturaleza se convierte en un entretenimiento durante la "reclusión forzosa" en el hospital "al encontrar un aliciente en forzar la memoria y contar relatos".

Unos relatos, rememora Vicetto, que "consolaron a Félix" y, aunque no estaba enfermo, "le dolía igual no estar con sus padres y amigos o no poder corretear por el campo".

"Recordar la vida libre y contárselo a sus compañeros le hizo sentirse mejor y, sin proponérselo, desarrolló la expresión oral", manifiesta.

La idea partió del fundador y presidente de la Fundación Ligalismo, Fernando Bolívar, su secretaria Patricia Domínguez y la jefa de la unidad de Cuidados Pediátricos del Hospital 'Virgen de las Nieves', junto al propio Benigno Varillas.

A raíz de este proyecto se han incorporado al patronato de la fundación la directora y gerente del Hospital 'Virgen de las Nieves', María Ángeles García Rescalvo, y la responsable de Caixabank en Granada, Mar Porcel.

"La educación ligalista, como la fundación que la impulsa, se centra en el enfoque multidisciplinar de la fusión de ciencia y cultura, frecuentemente disociadas", concreta Vicetto.

El aprendizaje de contenidos sociales y humanos mediante una forma lúdica e interactiva, como es la concienciación ambiental, es "uno de los objetivos de esta iniciativa", concluye.