Navarra estudia medidas ante la covid centradas en los no vacunados

Pamplona, 17 nov (EFE).- Las medidas que el Gobierno de Navarra va a poner encima de la mesa para hacer frente al aumento de los contagios por covid-19 no afectarán al conjunto de la población, sino que se centrarán en quienes generan más riesgo, es decir, las personas que no están vacunadas.

Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo Foral, Javier Remírez, quien ha reconocido que el pasaporte covid es una de las medidas que está encima de la mesa.

Remírez, quien ha apuntado que están en contacto con los diferentes sectores, ha remarcado que las medidas que se adopten se harán con aval judicial y serán "proporcionadas y ajustadas".

El vicepresidente del Ejecutivo foral no ha detallado cuál es la idea de pasaporte covid con la que trabaja el Gobierno: "Sabemos cuáles son los lugares de riesgo, cerrados, con poca ventilación y sin distancia: es ahí donde tenemos que centrar las medidas, pero tenemos que hilar fino y los tribunales nos muestran que tienen que ser medidas proporcionadas".

En este sentido, Remírez ha señalado la "importancia" de mantener "el mayor grado de actividad social y económica". Lo que sí ha descartado el vicepresidente es que esta medida entre en vigor esta semana: "Tenemos que contar con el aval de los tribunales y antes de este fin de semana no daría tiempo".

Remírez ha asegurado que son 900 las muertes que se han evitado gracias a las vacunas y ha llamado a que, quien no se ha vacunado, lo haga. "El 90 % de las personas que podían vacunarse lo han hecho y eso es para celebrar. No creemos que sea necesario obligar a vacunar y, si lo creyéramos, no creemos que eso tenga soporte legal suficiente con las cifras de vacunación que tengamos", ha señalado.

Para acceder al "pasaporte covid" es necesario tener la pauta completa de vacunación que hasta ahora consta de dos dosis: "Las autoridades sanitarias consideran en dos dosis la pauta completa, pero cuando los mayores de 70 años ya hayan podido vacunarse con la dosis de refuerzo, serán tres", ha afirmado.

En cuanto a las medidas para contener los contagios entre los menores de 12 años, el portavoz del Gobierno ha indicado que Navarra es partidaria de vacunar a estas personas "cuando la EMA lo apruebe", pero no contempla otro tipo de medidas adicionales. EFE

