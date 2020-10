Neurólogos y afectados ictus: rapidez tras síntomas, prevención y visibilidad

Madrid, 28 oct (EFE).- La rapidez en la respuesta ante los síntomas de un ictus, su prevención y el aumento de su visibilidad social son los objetivos que neurólogos y afectados han reclamado en el Día Mundial de esta enfermedad cerebrovascular, que se conmemora el 29 de octubre.

Lo han defendido en el debate "Comprometidos contra el ictus", organizado conjuntamente por la Agencia EFE, la Fundación Freno al Ictus y la Sociedad Española de Neurología (SEN), con la colaboración de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y la Fundación Alberto Contador.

La doctora María Alonso de Leciñana, neuróloga del hospital universitario La Paz y coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN; Julio Agredano. presidente de la Fundación Freno al Ictus; y Alberto Contador, exciclista profesional afectado de ictus y presidente de la Fundación que lleva su nombre, han participado en este foro.

Han completado las intervenciones Yolanda Torosio, actriz, bailarina y coreógrafa, afectada por esta patología; y Graziella Almendral, presidenta de la ANIS.

El ictus suma entre 110.000 y 120.000 casos anuales y es la primera causa de mortalidad de mujeres en España. Unas 26.000 personas fallecen por esta patología cada año; una de cada cuatro personas mayores de 25 años sufrirá un ictus en su vida.

Son datos aportados por la doctora Alonso de Leciñana, quien ha resaltado que la mitad de los afectados que superan un ictus quedan con secuelas y, de ellos, la tercera parte con secuelas discapacitantes.

Aunque el ictus afecta sobre todo a personas de más de 65 años, el 28 por ciento de los pacientes tienen menos de esa edad, y un ocho por ciento, menos de 55 años.

"Uno de los grandes problemas de esta enfermedad es su escasa visibilidad. Lo que no se conoce, no se puede combatir", afirma Julio Agredano, quien remarca en el curso del debate "la importancia del tiempo de respuesta ante los síntomas; aunque suframos un ictus, que el impacto en ti y tu entorno sea el menor posible".

Insistiendo en la necesaria reacción inmediata ante un ictus, Alberto Contador, que lo tuvo con 21 años, subraya: "Cuando tengas síntomas, vuela, porque cada segundo es importante, ve al hospital lo más rápido posible".

Julio Agredano también ha puesto el acento en las dificultades que los afectados tienen para acceder a una buena rehabilitación tras superar los momentos más graves de un ictus, así como para la reincorporación a su vida personal, familiar, laboral y social.

¿Cómo ha influido la covid-19 en los pacientes de ictus?

"Hemos aprendido y nos estamos organizando en los hospitales. Lo que se vivió en el primer pico de la pandemia no se puede volver a repetir. Ahora tenemos formas de separar pacientes covid y no covid. Los pacientes no deben tener miedo en acudir, los hospitales están preparados para recibirles", expone la neuróloga, quien pide a los ciudadanos que cumplan las medidas de seguridad y protección fijadas contra el coronavirus.

Agredano opina que la covid-19 está teniendo un impacto negativo en los pacientes. A corto plazo, los afectados están "relajando la gestión de su tratamiento" y, a medio y largo plazo, la salud se va a ver "empobrecida". "La covid también es todo lo que genera en otras enfermedades", advierte.

Respecto al ictus en las mujeres, la doctora Alonso de Leciñana señala que "sufren ictus más graves y con peor evolución que los hombres; tienen más secuelas que limitan sus capacidades", y añade que "probablemente hay que establecer estrategias de prevención adaptadas según el sexo".

Tras exponer su caso, Yolanda Torosio se ha dirigido a los afectados: "Quiero decir a la gente que está pasando por esto que la actitud es muy importante. Hace que si puedes llegar a recuperar un 80 por ciento, llegues. Si te acomodas o hundes, igual no llegas tan lejos".

María Alonso de Leciñana lanza un mensaje de esperanza, pero también de compromiso: "El ictus se puede prevenir, con hábitos de vida saludable desde la juventud, se puede tratar y se puede rehabilitar. Son tres mensajes positivos. La población se tiene que comprometer, los profesionales nos tenemos que comprometer, las administraciones se tienen que comprometer".

Contador también se ha dirigido a los afectados: "Querer es poder, es una frase que me dijo mi madre cuando estaba en la cama del hospital y no sabíamos si me iban a operar, no me iban a operar, pero fue el motor en el que me apoyé en ese momento y en mi carrera deportiva".

La presidenta de la ANIS ha admitido que los medios de comunicación "no hablan suficientemente del ictus".

Graziella Almendral ha manifestado: "A los periodistas, con la pandemia, nos está costando muchísimo dar información sobre otras enfermedades que no sean la covid-19, pero tenemos una responsabilidad fundamental, transmitir a la población las medidas para prevenir el ictus y la necesidad de, advertidos los síntomas, actuar rápidamente".