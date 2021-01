Nevadas generalizadas hoy sábado con frío, viento y heladas

Madrid, 9 de ene (EFE).- Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Valencia estarán en aviso rojo (riesgo extremo) por nevadas hoy sábado y en amarillo (riesgo importante) se encontrarán Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja y se producirán avisos por precipitaciones, viento, fenómenos costeros y bajas temperaturas en toda España.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, habrá cielos nubosos en todo el país, con precipitaciones, que serán localmente más fuertes y abundantes en el sur de Andalucía, norte del área mediterránea, entorno de los sistemas Central e Ibérico y las Canarias montañosas.

Las precipitaciones se registrarán en forma de nieve, salvo en el tercio sur peninsular y los litorales.

Las nevadas serán especialmente copiosas en zonas del centro e interior del tercio oriental peninsular, con acumulaciones de más de 20 centímetros en las comunidades que se encuentran en aviso rojo por este fenómeno.

En Canarias se esperan nevadas en zonas altas de las islas más occidentales.

Las temperaturas diurnas bajarán en Canarias e interior de la mitad norte peninsular y subirán en el sureste y Baleares.

Las mínimas bajarán en el tercio sur peninsular y Canarias y subirán en el centro y noreste de la Península.

Se esperan heladas débiles en el interior de la península, aunque serán algo más intensas en áreas de montaña y localmente fuertes en el entorno de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica occidental.

El viento soplará del este o el noreste, con más fuerza en el área mediterránea y litoral gallego y tendiendo a girar de suroeste y oeste en la mitad sur peninsular y Baleares. En Canarias el viento soplará del norte o noroeste.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

------------------------------------------------------

- GALICIA: cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos en el extremo norte. En el resto, cielos poco nubosos aumentando a partir de la mañana a nubosos o cubiertos. La cota de nieve entre 400/600 metros. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero aumento y las máximas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles generalizadas en el interior, siendo más intensas en el sureste y localmente fuertes en zonas de montaña. En el litoral, viento del noreste que arreciará a viento fuerte por la mañana con probables rachas muy fuertes en el litoral de La Coruña por la tarde. En el interior, viento del norte y noreste flojo que será más intenso a partir de mediodía.

- ASTURIAS: cielo nuboso o cubierto, aunque con grandes claros a primeras horas en el oeste. Lluvias débiles por la mañana en el litoral que se extenderán al resto de la comunidad y se intensificarán por la tarde. La cota de nieve estará en torno a los 200/400 metros subiendo posteriormente a los 300/500 metros. Las temperaturas mínimas aumentarán y las máximas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso. Heladas generalizadas en el interior, que serán fuertes en la cordillera. En el litoral, viento flojo variable tendiendo por la mañana a este y noreste más intenso. En el interior, viento flojo variable rolando por la mañana a norte y noreste, por lo general flojo.

- CANTABRIA: cielo cubierto con precipitaciones que irán avanzando de sur a norte y que serán en forma de nieve a cualquier cota al principio, subiendo al final del día la misma a unos 400 metros. Probabilidad de brumas o nieblas matinales en zonas altas. Las temperaturas mínimas aumentarán, mientras que las máximas descenderán. Heladas débiles en el interior, más intensas en la cordillera. Vientos del noreste y este en el litoral y flojos de componente norte en el interior.

- PAÍS VASCO: cielo cubierto con precipitaciones que irán avanzando de sur a norte y que serán menos probables e intensas en el litoral y en forma de nieve a cualquier cota al principio del día, subiendo al final de la jornada a unos 400 metros. Temperaturas mínimas en aumento. Temperaturas máximas en descenso. Heladas débiles en el interior, más intensas en zonas de montaña. Vientos del noreste y este en el litoral y flojos de componente norte en el interior.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso o cubierto, con nevadas que se generalizarán desde el sureste al resto, que serán débiles en el noroeste y que pueden ser persistentes en el este y sureste. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en el Sistema Central, y máximas en descenso. Heladas generalizadas y localmente fuertes en la Cantábrica. Vientos del noreste, con probabilidad de ventiscas.

- NAVARRA: cielo cubierto y con precipitaciones que irán avanzando de sur a norte, menos probables e intensas en la vertiente cantábrica y que serán en forma de nieve a cualquier cota al principio, subiendo al final del día a unos 300 metros. Las temperaturas mínimas irán en aumento y las máximas en descenso. Heladas débiles generalizadas, más intensas en zonas de montaña y que pueden llegar a ser fuertes en cumbres del Pirineo. Vientos flojos de norte y noroeste.

- LA RIOJA: cielo nuboso o cubierto, con nevadas que pueden ser persistentes. Temperaturas mínimas en ascenso ligero y máximas en descenso. Heladas generalizadas, que serán débiles en el valle. Vientos del norte y noreste en la sierra y del noroeste en el valle.

- ARAGÓN: cielo cubierto, con precipitaciones generalizadas y que podrán ser persistentes, en forma de nieve a cualquier cota durante la primera mitad del día, subiendo la cota de nieve a partir del mediodía hasta los 500/900 metros en el tercio norte y en la Ibérica de Teruel. No se descarta que las nevadas vayan acompañadas de tormentas ocasionales a partir de la tarde, preferentemente en el este de la comunidad. Temperaturas mínimas sin cambios significativos; máximas en ligero ascenso en el Pirineo y en ligero descenso en el resto de la comunidad. Heladas generalizadas, débiles en la depresión del Ebro y más intensas en el Pirineo y en la Ibérica. Viento flojo de componente norte, noreste en la Ibérica y noroeste en el valle del Ebro y Pirineos.

- CATALUÑA: cielo cubierto, con precipitaciones generalizadas y que localmente podrán ser persistentes, además de ocasionalmente fuertes y con tormentas a partir de la tarde, especialmente en el tercio sur de la comunidad. Durante las primeras horas las precipitaciones serán en forma de nieve a cualquier cota en el interior y por encima de 100/300 metros en el litoral, localmente más baja; a partir de la mañana la cota irá subiendo de este a oeste hasta los 500/1.000 metros. Temperaturas mínimas en ascenso en Lérida o ligero descenso en el resto; máximas con pocos cambios significativos. Habrá heladas en amplias zonas del interior, aunque serán débiles en general y más intensas en el Pirineo. Viento del norte y noreste moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el litoral y zonas del prelitoral; en el tercio oeste soplará de noroeste, siendo moderado en el sur de Tarragona y variable flojo en el resto.

- EXTREMADURA: cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles, aunque serán más frecuentes e intensas en el norte y este y remitiendo al final. La cota de nieve se situará en el sur en 1.200 metros al principio del día y bajará a 500 metros. En el resto de la comunidad, la cota estará en 500/200 metros. Las temperaturas mínimas estarán en ascenso en el norte y en descenso ligero en el sur, y las máximas en descenso en el norte y sin cambios en el resto. Heladas débiles, sobre todo en zonas de sierra y más intensas en Gredos. Vientos de componente norte, girando al oeste y al final al este.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo cubierto, con precipitaciones generalizadas en forma de nieve a cualquier cota y con acumulaciones significativas, tendiendo a disminuir de intensidad por la tarde y remitir al final del día de sur a norte. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso ligero, más acusado en zonas altas; máximas con pocos cambios en el sureste y en descenso ligero en el resto. Heladas débiles generalizadas, más intensas en la sierra. Viento del noreste, girando a sureste por la tarde y disminuyendo a flojo.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo cubierto con precipitaciones generalizadas, que irán remitiendo durante la tarde de sur a norte y disminuyendo la nubosidad. Precipitaciones en forma de nieve a cualquier cota en la mitad norte, mientras que en la mitad sur la cota se situará por encima de 600/700 metros, subiendo temporalmente a 1.000/1.200 metros. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios en la mitad norte y en descenso en la mitad sur, donde se registrarán al final del día; máximas en descenso ligero en el extremo norte y sin cambios o en ascenso ligero en el resto. Habrá heladas débiles que serán dispersas en la mitad oeste, generalizadas en la este y más intensas en zonas altas. Viento de componente este, ocasionalmente fuerte en La Mancha, disminuyendo de intensidad por la tarde y girando a componente sur en el suroeste de la comunidad.

- VALENCIA: cielo nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas; en el tercio sur tenderán a remitir y a abrirse claros a partir de la tarde. Las precipitaciones podrán ser localmente persistentes, además de ocasionalmente fuertes y con tormenta a partir de la tarde en Castellón. La cota de nieve será variable: en la mitad norte de la comunidad y en el interior sur de Valencia se situará entre 200/500 metros en la primera mitad del día, localmente más baja de madrugada en el litoral de Castellón, subiendo por la tarde a 500/1.000 metros en general. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso en la mitad norte. Heladas en el interior, débiles en general. Viento del norte y noreste moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en los litorales, tendiendo al final del día a componente oeste flojo a moderado.

- MURCIA: cielos cubiertos, con precipitaciones que irán remitiendo a partir del mediodía, abriéndose claros por la tarde. Nevadas débiles por encima de 1.000/1.200 metros en el noroeste a primeras horas, subiendo la cota de nieve rápidamente al amanecer. Las temperaturas mínimas, en descenso, tendrán lugar a últimas horas, con heladas débiles en el norte de la región; máximas en ascenso, más acusado en el litoral. Vientos del norte o noreste, ocasionalmente fuertes a primeras horas en el Campo de Cartagena, disminuyendo en general durante la mañana. En el litoral el viento girará a suroeste por la tarde, aumentando de nuevo.

- ISLAS BALEARES: cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y con tormenta y que remitirán hacia el mediodía. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ascenso. Viento del noreste con intervalos de fuerte girando por la tarde a suroeste.

- ANDALUCÍA: cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, más probables e intensas a primeras horas en la mitad oriental, especialmente en el litoral de Málaga, donde pueden ser localmente fuertes, siendo poco probables y de carácter débil en el resto. A lo largo del día, las precipitaciones irán remitiendo, abriéndose claros. Al anochecer la nubosidad aumentara de nuevo en el litoral, donde las precipitaciones volverán a ser probables. La cota de nieve bajará a 800/1.000 metros al final del día. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso en el extremo oriental y con pocos cambios en el resto. Heladas en el interior, débiles en la mitad occidental. Vientos de componente este girando a primeras horas a componente oeste, ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo y Estrecho.

- CANARIAS: en el norte de las islas de mayor relieve, habrá cielo nuboso con precipitaciones, que pueden ser localmente fuertes en Tenerife, La Palma, La Gomera y Gran Canaria, y no se descartan puntualmente en El Hierro. También podrían ser persistentes en medianías, sobre todo de Tenerife. Estas precipitaciones pueden ser en forma de nieve, por encima de unos 1.700 metros, en cumbres de Tenerife y La Palma y, con baja probabilidad, en cumbres de Gran Canaria. En Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos con precipitaciones ocasionales, débiles, localmente moderadas. En el resto de zonas, intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas. No se descartan tormentas ocasionales, quizás con granizo, especialmente al norte de las islas. Las temperaturas se encontrarán en ligero a moderado descenso, que será más acusado en las máximas. Viento con intervalos de fuerte, más intenso en medianías y cumbres, donde no se descartan rachas, del noroeste que girará a norte en las islas occidentales a partir del mediodía.