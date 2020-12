Nicanor, José Antonio y María estrenan la vacuna contra la covid en Madrid

Madrid, 27 dic (EFE).- Nicanor, de 72 años, ha sido la primera persona vacunada contra el coronavirus en la Comunidad de Madrid seguida de José Antonio (78) y María (86), todos ellos de la residencia para personas mayores Vallecas, una de las tres de la región que han recibido las 1.200 primeras dosis.

"No me he enterado de nada", ha dicho Nicanor tras recibir la primera dosis a las 12.40 entre los aplausos de los sanitarios y el personal de la residencia.

Nicanor, que llegó a Madrid desde Badajoz con cuatro años, estaba muy convencido de su decisión.

"Se lo aconsejo a todo el mundo, yo me la voy a poner porque el bicho este, si no, va a acabar con la humanidad", dijo el sábado a Efe después de dar un paseo con su mujer, que vive con él en la residencia, y su hija.

Tras él se han vacunado José Antonio, de 78 años, de Zaragoza, que lleva cuatro años en la residencia de Vallecas, y María, una madrileña de 86 años viuda que lleva cinco en este centro.

"Ha sido una satisfacción y un orgullo", ha declarado a los medios José Antonio, que no ha sentido "ningún dolor" con la vacuna y asegura que seguirá cumpliendo con "todas las medidas" para protegerse del coronavirus, "desde la distancia social hasta la mascarilla".

María tampoco ha sentido ninguna molestia porque ha sido tan sólo "un pinchacito", aunque sigue sorprendida por su protagonismo al ser la primera mujer de la Comunidad de Madrid en vacunarse.

"Soy de las que prefiero ir siempre en segundo plano pero ahora me ha tocado el primero", comenta.

El director de la residencia Vallecas, Ricardo Miguelez, se ha mostrado "orgulloso" de que este centro haya sido elegido para "dar el primer paso" con el fin de "frenar esta pandemia" y "disminuir la mortalidad y la gravedad de esta enfermedad".

A través de Twitter, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus: "Después de meses muy duros, hoy es un día para la esperanza".

También ha expresado su alegría el vicepresidente, Ignacio Aguado, que confía en que este proceso suponga "el principio del fin de este maldito virus".

La estrategia de vacunación voluntaria contra el coronavirus ha comenzado este domingo en toda España, aunque Araceli, una mujer de 96 años residente en el centro de mayores Los Olmos de Guadalajara capital, ha recibido la primera vacuna a las 9.00 horas.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el proceso ha empezado a primera hora de la mañana, cuando la empresa de logística contratada por la Dirección General de Salud Pública ha recibido los primeros viales de Pfizer.

Pasadas las 12.00 horas, ha comenzado la distribución de las 1.200 primeras dosis en tres residencias de mayores de la capital: Vallecas, de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS); Las Azaleas, del Grupo ASISPA, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal; y Parque Almansa, del Grupo Ballesol, en Moncloa-Aravaca.

Sin embargo, este domingo sólo se administrarán una parte de estas 1.200 dosis recibidas, en concreto 150.

Tras estas primeras 1.200 dosis, la región recibirá del Ministerio de Sanidad 48.750 cada lunes a partir del 28 de diciembre durante doce semanas, hasta el mes de marzo, por lo que en esta primera campaña de vacunación llegarán a la región más de medio millón de dosis (585.000).

La previsión es que el proceso de vacunación continúe en otros 23 centros sociosanitarios de la región con la llegada de más dosis.

Tras las residencias para personas mayores y con discapacidad, las vacunas serán administradas entre personal sanitario "de primera línea" de la pública y la privada.

Después irán dirigidas al resto de personal sanitario y sociosanitario de la Comunidad de Madrid y a continuación a "grandes dependientes".

La vacuna de Pfizer se administra en dos dosis con una diferencia de 21 días y la inmunidad se adquiere siete días después de la segunda dosis.

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ya ha formado a 46 equipos de enfermería que se desplazarán a las residencias: 14 de Atención Primaria, 2 de la Agencia Madrileña de Atención Social, 12 de Cruz Roja y 18 de los centros socio-sanitarios concertados y privados.

De estos 46 equipos, 38 comenzarán a vacunar los primeros días, hasta el 30 de diciembre.

La campaña de vacunación arranca en la Comunidad de Madrid un día después de notificar en la región los primeros casos de la nueva variante británica del virus en España y con los contagios de coronavirus al alza.

Los nuevos notificados por la Consejería de Sanidad han subido al pasar de los 488 del sábado a los 605 de este domingo, mientras que los fallecidos en hospitales también han aumentado, concretamente de 13 a 18.