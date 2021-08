Norwegian dice que el fin de la pandemia depende de la vacunación obligada de empresas

Seattle (EE.UU.), 8 ago (EFE).- Harry Sommer, presidente de Norwegian Cruise Line (NCL, en inglés), señaló este domingo que la pandemia llegaría a su fin si las empresas exigieran la vacunación completa tanto de sus empleados como de sus clientes.

El ejecutivo de la tercera mayor compañía de crucero señaló durante un panel sanitario que cada vez son más las empresas, como Microsoft y Google recientemente, que están siguiendo su ejemplo, al recordar que Norwegian fue una de las primeras en ordenar desde abril pasado la inmunización de todos sus empleados.

"Si más empresas exigieran vacunas completas para sus empleados y sus clientes, esta pandemia terminaría", subrayó hoy durante un foro con la prensa abordo del Encore, el primer crucero de Norwegian que partió de Estados Unidos después de la paralización de 17 meses por la pandemia, con todos su pasajeros y tripulación vacunados.

"Este es el entorno más seguro posible cuando todos los que le rodean están completamente vacunados", enfatizó por su parte Stephen Ostroff, quien fue comisionado interino de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, en inglés) y ayudó a diseñar la estrategia sanitaria de Norwegian.

"Creo que ahora mismo no podemos hacerlo mejor que eso. Aparte de encerrarse en su casa y nunca salir de ella", agregó.

Sommer, quien dijo que aquel que no estuviera vacunado "no pone un pie en este barco", recalcó que espera que otros empresarios vean su ejemplo y operar con "éxito".

El ejecutivo recalcó que el buque es el espacio más seguro disponible para la reanudación segura de la navegación y además brindando sin restricciones todos sus servicios.

Sobre la condición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de vacunar al 95 % tanto de la tripulación como de los pasajeros, dijo que ese 5 % restante hace la diferencia.

Subrayó que eso significaría, por ejemplo, unos 200 pasajeros y 100 miembros de la tripulación sin vacunar en el actual crucero Encore, una situación en la que él no estaría navegando con su familia.

Los panelistas reconocieron sin embargo que al ser como una burbuja también se puede romper y en ese sentido enfatizaron los demás componentes de la estrategia sanitaria de Norwegian "SailSAFE" (navegue seguro), especialmente las pruebas de la covid-19.

Pese a la pandemia, la experiencia en cuanto al entretenimiento para los viajeros en el Encore, muy pocos o casi nadie de ellos con mascarilla, ha sido la misma del barco que cuando se inauguró, a finales de 2019, aseguró Sommer.

El Encore, con unos 2.600 pasajeros (alrededor del 60 % de su capacidad), partió el sábado de Seattle (WA) rumbo a Alaska con un itinerario de siete días.

Ostroff, manifestó durante el panel que él se siente tranquilo de andar por el barco sin mascarillas.

ESPACIO PARA CUARENTENA

Por otro lado, sobre la preocupación de que los viajeros contraigan el virus en una de la paradas, que en este caso son Ketchikan, Juneau, Skagway y Icy Strait Point, los panelistas señalaron que la vacunación es la base para poder responder mejor a esa situación.

Ostroff enfatizó que se necesita "vacunación, vacunación, vacunación" especialmente con la hipertransmisible" variante delta.

Explicó que un 100 % de inmunizados permiten cumplir las tres metas que tienen: que el virus no entre al barco, que si entra no se disperse rápido y que si alguien resulta enfermo, que no se agrave en corto tiempo.

Para ello además hay medidas complementarias como una mayor aireación, filtros de aire, limpieza y desinfección como también una mejora en el personal médico y la dotación de medicinas para tratar la covid-19.

Además hay otros cambios como más camarotes disponibles en caso de que se requiera una cuarentena a bordo.

Sommer además recalcó que ellos están coordinando con las autoridades locales de lo puertos que la compañía visita para pedirles "los mismos estándares" de Norwegian en el manejo de la covid-19.