El nuevo grupo europeo de búsqueda y salvamento se reúne por primera vez

Bruselas, 22 mar (EFE).- La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, pidió este lunes a todos los Estados miembros, en la primera reunión del nuevo grupo de contacto europeo de búsqueda y salvamento, que se impliquen en las tareas de búsqueda y rescate en el mar.

Aunque reconoció que estos asuntos son de responsabilidad nacional, la comisaria dijo que es "fundamental trabajar juntos, políticamente y en el mar".

Johansson animó a los Veintisiete a implicarse a través de distintas vías como la coordinación de operaciones de búsqueda y rescate, el cuidado de personas rescatadas, el abanderamiento de embarcaciones privadas y como países de origen de organizaciones no gubernamentales o compañías navieras.

"No podemos ignorar la pérdida de vidas en el mar. No podemos ignorar el impacto de la búsqueda y el rescate en la política migratoria y la gestión de fronteras. No podemos ignorar la clara necesidad de una acción europea para la coordinación y el diálogo", subrayó.

Desde 2014, más de 21.000 personas han perdido la vida o han desaparecido en el mar, por lo que, para Johansson, salvar vidas "es un deber moral, una obligación legal y una prioridad para la UE".

Así, la comisaria enfatizó la importancia de intensificar la lucha contra el tráfico de seres humanos, "junto a nuestros países socios", y recalcó la necesidad de evitar "que los traficantes de migrantes aprovechen los esfuerzos humanitarios para obtener ganancias criminales".

Johansson además insistió en la necesidad de apoyar a barcos comerciales, como pesqueros, petroleros o buques comerciales, que "están salvando vidas a costa de su propio sustento" y que "no deberían tener que pagar el precio por obedecer la ley del mar".

Este nuevo grupo de contacto europeo proporciona un marco para la cooperación, el intercambio de información y la puesta en común de buenas prácticas entre los distintos agentes que participan en las operaciones de búsqueda y salvamento.

Entre estos agentes, se incluye a las agencias de la UE, las organizaciones internacionales y las entidades privadas, así como a las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de buques mercantes.