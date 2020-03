Seis nuevos casos de coronavirus en la Comunitat elevan a 35 el total

La Comunitat Valenciana ha detectado seis nuevos casos de coronavirus, por lo que la cifra total de contagiados se eleva a 35 -quedan fuera de este cómputo la persona que recibió el alta ayer y la que falleció en Castellón- y todos presentan síntomas levas, excepto dos.

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha ofrecido las últimas novedades de este brote tras la reunión que ha mantenido este sábado con el president de la Generalitat, Ximo Puig, para analizar la situación del coronavirus en la Comunitat Valenciana.

Ha explicado que de los seis nuevos casos, tres son pacientes de Alicante que han estado en contacto con otros contagiados que viajaron a Italia, mientras que los otros tres se han detectado en València.

Estos tres nuevos contagios en València son un caso "importado", que está siendo tratado en el Hospital La Fe de València, otro ingresado en otro centro hospitalario con un cuadro de neumonía y un tercero, del que se sabe que ha estado en contacto con otros diagnosticados.

Según Barceló, de los 35 casos de coronavirus activos en la Comunitat Valenciana, veintitrés son en la provincia de València, diez en la de Alicante y dos en la de Castellón y de esa misma cifra total, trece personas están ingresadas y las otras veintidós en aislamiento domiciliario.

Barceló no ha dado detalles sobre las localidades de origen de los nuevos diagnosticados, ni sobre sus edades o dónde están siendo atendidos algunos de ellos para proteger a los pacientes y no generar alarma, y ha advertido de que, en un futuro, probablemente no se informará ni del centro en el que estén ingresados.

La consellera ha insistido en que "no es el momento de expandir el miedo, sino de tomar las decisiones necesarias para frenar el coronavirus siempre teniendo como base las evidencias científicas".

Respecto a la celebración de las fiestas de Fallas ha apuntado que "no es necesario adoptar medidas extraordinarias más allá de las ya anunciadas sobre higiene personal y respeto a los demás cuando uno se siente resfriado o no se encuentra bien".

Sobre el cierre de estadios deportivos para la celebración de determinados encuentros en los que equipos valencianos se han enfrentado o se deberán enfrentar a equipos italianos, la consellera ha apuntado que la medida fue acordada por el Ministerio de Sanidad y que a la comunidad "le corresponde ejecutarla" y ha agregado: "no debemos ir más allá".

Además, ha remarcado que "ninguna decisión, ni por parte del Ministerio ni por parte de ninguna comunidad autónoma, se toma sin atender el criterio de los especialistas ni la situación del resto de comunidades. Es decir, ninguna decisión es arbitraria ni unilateral".

La consellera ha recordado que este viernes se dio el primer alta de los casos detectados en la Comunitat Valenciana, después de que el paciente del Hospital de La Plana diera negativo en los análisis realizados.

"España sigue en fase uno, es decir, de contención del virus y control de los casos positivos y su entorno. De momento estamos siendo capaces de detectarlos y establecer vínculos entre ellos y también de proteger su entorno laboral y familiar", ha apuntado Barceló.

Respecto al cierre de centros de día decretado este viernes en la Comunidad de Madrid, Barceló ha informado de que se trata de una medida que fue consensuada entre el Ministerio de Sanidad y el resto de autonomías.

"Puede ser que alguna comunidad tenga una situación excepcional, por no conocer quien es el paciente cero, y que se deban tomar este tipo de decisiones. De momento, esta medida no es extensible a la Comunitat", ha agregado.

Por otra parte, la consellera ha informado de que, además de los protocolos de higiene de aplicación de centros sanitarios que ya se han publicado, el Ministerio de Sanidad prepara otros para colegios y universidades.

Hasta el momento se han realizado en la Comunitat un total de 1.078 pruebas con resultado negativo, y el teléfono 900 300 555 ha atendido más de 6.700 llamadas desde su puesta en marcha.

Tras el encuentro con Ximo Puig, Barceló ha informado también sobre de los temas que se trataron ayer en la sesión extraordinaria del Consejo de la Unión Europea a la que Barceló acudió junto al Ministro de Sanidad, Salvador Illa, como representante de todas las comunidades autónomas de España.

La consellera ha explicado que la Comisión Europea valoró la evolución del coronavirus en los países de la Unión Europea desde la última reunión el 13 de febrero, celebrada también en Bruselas.

Además, se debatieron y pusieron en marcha una serie de medidas destinadas a reforzar los distintos sistemas nacionales de salud, a planificar la atención hospitalaria ante una posible evolución de la enfermedad y a proporcionar material y equipos de protección y de asistencia para proteger a los profesionales y a tratar con mayor eficacia a los pacientes.