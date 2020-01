Los obispos al Gobierno: no deseamos privilegios, pero tampoco discriminación

La Conferencia Episcopal ha advertido al Gobierno de que "la Iglesia no desea privilegios, pero tampoco discriminación" en respuesta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que aseguró que esta institución tendría que pagar el IBI de los edificios que no estén destinados al culto.

Así lo ha dicho este miércoles el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente tras ser preguntado por las palabras de Calvo, que aseguró que la Iglesia católica tendrá que pagar el IBI en aquel patrimonio "que no esté afecto a sus funciones como religión".

La exención del pago del IBI está prevista en la Ley de Mecenazgo -ha explicado Argüello-, que establece esta regulación para todas las entidades no lucrativas, no sólo la Iglesia católica.

"Los Gobiernos tienen derecho a modificar su normativa fiscal", ha admitido el secretario general de la CEE, que ha reclamado, no obstante, que este tipo de asuntos, que afectan a todas las entidades lucrativas, "no se traten como si fueran un privilegio de la Iglesia, porque no es así".

Ha mostrado la disposición de los obispos a estudiar determinados "asuntos", pero desde una doble clave: "la Iglesia no desea privilegios, pero tampoco discriminación", y ha añadido que el Gobierno no se ha puesto en contacto con ellos hasta el momento.

Preguntado por la intención del Ejecutivo de sacar adelante la Ley de Eutanasia, Argüello considera que se trata de un "atajo que deshumaniza" y ha lamentado que en la exposición de motivos de dicha ley se apele a la "demanda social" algo que -ha advertido- el Gobierno no aplica en el caso de la ley de Educación.

"No es útil a la hora de pensar en la propuesta educativa y sí lo es para tener una coartada moral para legislar en contra de la vida", ha lamentado.

En cuanto al anuncio del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de convocar elecciones cuando se aprueben los presupuestos, Argüello no ha querido mostrar su opinión, pero ha reclamado la importancia de favorecer la cultura del encuentro y de "cultivar un diálogo que no sea sólo un mantra, sino que suponga una verdadera escucha".