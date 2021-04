Los obispos exigen cuidados paliativos y ayudas a la dependencia frente a la eutanasia

Madrid, 19 abr (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, ha urgido este lunes al Gobierno a destinar los recursos necesarios para asegurar unos cuidados paliativos "dignos" y a garantizar el acceso a las ayudas del sistema de atención a la dependencia frente a la eutanasia.

"No dejaremos nunca de repetir que no hay enfermos incuidables aunque sea incurables", ha subrayado el cardenal arzobispo de Barcelona durante su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de los obispos, que se celebra esta semana en Madrid.

Durante este encuentro, los obispos presentarán un informe acerca de la eutanasia y la propuesta de una nueva redacción de testamento vital.

Omella ha recordado las palabras del papa Francisco sobre los ancianos en las que advierte de que "un pueblo que no custodia a los abuelos, un pueblo que no respeta a los abuelos, no tiene futuro porque no tiene memoria, ha perdido la memoria".

En este sentido, ha mostrado su desacuerdo con la ley de regulación de la eutanasia que, en su opinión, ha supuesto un "fuerte contraste" con la sensibilidad social por el cuidado de las personas mayores y enfermas.

"Ante el sufrimiento que derriba a las personas, desde la Conferencia Episcopal Española apostamos por una cura integral de las personas que trabaje todas sus dimensiones: corporal, espiritual, relacional y psicológica. No dejaremos nunca de repetir que no hay enfermos 'incuidables' aunque sean incurables".

Por ello, ha reclamado a los gobernantes que destinen los recursos necesarios para asegurar unos "dignos cuidados paliativos" que garanticen el control adecuado del dolor a todos los que los necesiten.

Y ha subrayado la importancia de que todas las personas dependientes puedan acceder a las ayudas económicas que les correspondan. "En estos momentos, esto sí es una prioridad", ha destacado Omella.