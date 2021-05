La ola de contagios ahoga a Nepal e inunda los crematorios

Katmandú, 20 may (EFE).- En medio de una virulenta ola de contagios que sigue sin atisbar el pico de la pandemia, Nepal atraviesa sus días más duros mientras los hospitales luchan contra la escasez de oxígeno y los crematorios se quedan sin espacio.

Las muertes en las últimas 24 horas ascendieron a 190, después de que ayer se registrase la cifra récord de 250 fallecidos en una sola jornada, elevando el total de decesos hasta los 5.847.

El número de nuevas infecciones creció hasta las 8.227, que se suman a las 488.645 reportadas desde el inicio de la pandemia en el país del Himalaya, según los datos del Ministerio de Salud nepalí.

CREMATORIOS DESBORDADOS

Desde las inmediaciones del templo hindú de Pashupatinath, uno de los siete parajes considerados Patrimonio Cultural de la UNESCO en el Valle de Katmandú, se percibe día y noche una intensa columna de humo negro.

Subash Karki y los 35 miembros de su equipo trabajan sin descanso en el espacio de cremaciones del que dispone este templo hindú ubicado a orillas del río Bagmati.

"Quemamos más de 100 cuerpos (en un solo día), todos víctimas de la covid-19", relató a Efe Karki.

El crematorio eléctrico que coordina, se instaló en el templo en enero de 2016 y solía recibir un promedio de diez cadáveres diarios hasta que la covid disparó la tasa de mortalidad y provocó escasez en un espacio que permitía un máximo de 40 cuerpos.

Ahora "hemos instalado 16 nuevas plataformas a orillas del río Bagmati y se han instalado otras 35 plataformas en el espacio abierto dentro del recinto del crematorio eléctrico para quemar cadáveres en piras de madera", explicó.

Karki aseguró que nunca había visto "más de 100 cuerpos en un mismo lugar al día, incluso durante el terremoto" de 2015, que dejó unos 9.000 fallecidos en el país, y agregó que, hasta ahora, han incinerado a alrededor de 4.000 víctimas de la covid.

En el hinduismo, la cremación es la parte más importante del rito funerario, porque los fieles de esta religión creen que el cuerpo debe ser destruido para obligar al alma a separarse de él.

"Al estar los cuerpos envueltos en plástico no los abrimos. Muchos familiares dicen que esto va en contra de su religión, pero no podemos correr riesgos. No permitimos que los familiares entren al crematorio y muchos se enfadan", concluyó Karki.

HOSPITALES AL BORDE DEL COLAPSO

El impacto de la covid puso sobre la mesa la deficiente infraestructura sanitaria del país, donde los hospitales están desbordados ante la llegada masiva de nuevos pacientes, mientras muchos mueren sin llegar a conseguir una cama en la UCI.

"Mi corazón se quebró al ver a tantas personas yaciendo en el Hospital Teku (en Katmandú) luchando por respirar. Nos esforzamos mucho, pero no es suficiente. Necesitamos ponernos todos manos a la obra", escribió esta semana en Twitter la coordinadora de Naciones Unidas en Nepal, Sara Beysolow Nyanti.

La alarmante realidad de Nepal despertó la ayuda internacional de varios países que comenzaron a enviar suministros médicos, como ventiladores, cilindros de oxígeno y concentradores de oxígeno, entre ellos un avión recién llegado a Katmandú desde España.

yMEDIDAS DE CONTENCION

Ante esta situación, las autoridades anunciaron el pasado 29 de abril un confinamiento total que posteriormente extendió hasta el 27 de mayo, en el que solo se han permitido algunas actividades imprescindibles, como tiendas de productos esenciales.

El país también anunció la suspensión de todos los vuelos domésticos e internacionales para tratar de contener la propagación del virus, una medida que ha prolongado en un principio hasta el 31 de mayo, dejando varados a miles de turistas y otros extranjeros.

"La situación en Nepal es muy mala. El devastador brote de covid-19 no ha mostrado signos de aminorar a pesar del confinamiento", reconoció a Efe esta semana el portavoz del Ministerio de Salud, Jageshwor Gautam.

Sangam Prasain