Omella pide abandonar "riñas y trifulcas" políticas para luchar contra la COVID

Barcelona, 6 oct (EFE).- El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, ha pedido este martes a los políticos que dejen de lado las "riñas y trifulcas ideológicas" y trabajen juntos "por el bien de los pobres" para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias.

"Es un momento donde mirar todos juntos hacia el futuro. No podemos ir cada día con riñas y trifulcas ideológicas y políticas. El bien común nos pide olvidarnos de nuestras ideas y pretensiones para trabajar juntos por el bien de los pobres, porque hay muchas personas que se están sintiendo desamparadas", ha dicho el cardenal en la presentación del nuevo obispo auxiliar de Barcelona, Xavier Vilanova Pellisa.

En su intervención, Omella ha subrayado que la COVID-19 ha puesto "patas arriba" la sociedad, la salud, el trabajo y las escuelas, y ha enfatizado que las soluciones no son individuales.

"O remamos juntos en el barco o, si cada uno va remando por un lado, nos vamos a hundir. Juntos podremos salir, pero por separado, no", ha señalado Omella, que ha recordado: "Todos somos hermanos".

En este sentido, se ha dirigido tanto a los gobernantes como a los sindicatos, empresarios y demás entidades de la sociedad civil para unirse y aportar en la lucha contra la pandemia y sus efectos.

"Hagamos que esta sociedad no se hunda más, que los pobres no sean más pobres, que los ricos no sean más ricos y que en el camino no quede tanta gente dolorida y perdida", ha reclamado Omella.

Finalmente, el cardenal ha insistido en la necesaria fraternidad y solidaridad de todos los países y ha reclamado que el mundo salga más hermanado de esta pandemia para poder hacer frente a otras grandes epidemias como el hambre, "que dura hace muchos años".