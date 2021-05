Once territorios sin muertes por la covid desde ayer

Madrid, 26 may (EFE).- La pandemia suma este miércoles 6.080 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 54 muertes más, según el Ministerio de Sanidad, que ha destacado que once territorios, entre comunidades y ciudades autónomas no han notificado desde ayer ningún fallecido, lo que "es un dato para la esperanza".

Así lo ha dicho la responsable de Sanidad, Carolina Darias, al manifestar que el leve descenso de casi dos puntos hoy en la incidencia acumulada a 14 días, hasta 126,3, confirman que se ha reducido la tendencia descendente de la epidemia en las últimas semanas.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, en la que ha advertido de que el estancamiento del descenso está "muy influenciado por los grupos de población por debajo de 50 años".

"En menores de 50 años se percibe una estabilización de contagios o incluso un aumento, mientras que por encima de esa edad las infecciones descienden", ha dicho Darias.

Sobre la ocupación de las ucis, que ha caído en seis décimas, hasta el 15,3 %, a nivel nacional, la responsable de Sanidad ha alertado de que todavía hay comunidades por encima del 20 % o del 25 % de presión en las ucis, lo que supone una carga para tratar otras patologías.

La incidencia registrada hoy coloca la evolución de la pandemia en niveles de mediados de agosto, ya que el día 17 de ese mes se situaba ligeramente por debajo de los 126 casos (125,8), según datos del Ministerio de Sanidad.

En cualquier caso, las cifras de todos los indicadores de hoy son inferiores a las registradas hace una semana, cuando se reportaron 6.080 nuevas infecciones, 66 fallecimientos más en 24 horas, una incidencia acumulada de 144,5 casos y un 18,7 % de ocupación de las ucis.

En este sentido, Darias ha destacado que hay tres comunidades con leve aumento de contagios, cinco estabilizadas y el resto con descenso, "pero más leve".

Todas las comunidades están fuera de la situación de riesgo extremo de transmisión de covid (más de 250 casos), aunque seis territorios se encuentran en riesgo alto (entre 150 y 250): Andalucía (163,3), Aragón (183,5), Madrid (196,8), Melilla (183,7), País Vasco (207,1) y Navarra (158,4).

Además, hay cuatro comunidades en las que las ucis están con alta presión (más del 25 % de ocupación). Encabeza la lista Madrid (33 %), seguida de La Rioja (26,4 %), Aragón (25,2 %) y País Vasco (25,1 %).

Según los datos comunicados a Sanidad por las comunidades, desde el inicio de la pandemia la cifra total de muertes se eleva a 79.855, de las que 144 se han producido en los últimos siete días, y hay 3.657.886 contagios.

Sanidad detalla que para el cálculo de la incidencia acumulada en Ceuta no se tienen en cuenta los 31 casos positivos importados tras la entrada masiva de personas registrada esta semana.

INCIDENCIA ACUMULADA

El pasado 27 de abril comenzó el descenso en los contagios de la cuarta ola, y en los últimos ocho días la incidencia a 14 días ha pasado de 144,5 (el miércoles 19) a 126,3 hoy, lo que supone 18,2 puntos menos.

Desciende también en las últimas 24 horas la incidencia en siete días, que pasa de 58,2 casos por cada 100.000 habitantes a 56.4

Según el nivel de incidencia, ya no hay ninguna comunidad en situación de riesgo extremo (por encima de los 250 casos), seis territorios en riesgo alto de transmisión (entre 150 y 250 casos) y otros diez riesgo medio (entre 50 y 150 casos).

Se trata de Asturias (71,5); Canarias (79,5), Cantabria (82,5), Castilla-La Mancha (119,6), Castilla y León (133,7), Cataluña (122,8), Extremadura (81,6), Galicia (74,5), Murcia (74,1) y Navarra (134,1).

En riesgo bajo (con menos de 50 casos), además de la Comunidad Valenciana (30,7), están Baleares (38) y Ceuta (14).

FALLECIMIENTOS

De los 144 fallecidos en los últimos siete días, 52 han sido notificados en Madrid, 23 en Andalucía, oros 16 en el País Vasco y , 9 en Aragón, y 8 en Castilla y León.

Asturias sigue siendo la comunidad con una letalidad más alta en la pandemia (3,8 %), seguida de Castilla-La Mancha (3,1 %), Castilla y León (3 %) y Aragón (2,9 %).

La media de letalidad es del 2,2 %.

OCUPACIÓN DE HOSPITALES Y UCIS

La ocupación hospitalaria ha bajado tres décimas, hasta el 4,3 %.

En las últimas 24 horas se han registrado 728 altas de enfermos de covid, frente a 512 ingresos.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Entre los días 16 y 22 de mayo las comunidades autónomas han llevado a cabo un total de 723.295 pruebas diagnósticas realizadas en este periodo, que arrojan una positividad del 4,9 %.