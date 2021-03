Los once viajes del Papa para construir puentes con el Islam

Ciudad del Vaticano, 1 mar (EFE).- El papa Francisco viaja a Irak, en el primer desplazamiento de un pontífice a ese país y el undécimo a una nación musulmana que visita en su labor de construir puentes con el Islam.

El papa verá el "milagro" del regreso de los cristianos a Irak

- JORDANIA (mayo de 2014)

La primera etapa de su peregrinación a Tierra Santa. En su encuentro en Amán con el rey Abdalá II renovó su "profundo respeto y consideración a la comunidad musulmana" y su deseo de que la visita contribuyera "a incrementar y promover relaciones buenas y cordiales entre cristianos y musulmanes".

- ALBANIA (septiembre de 2014)

Francisco elogió "la pacífica convivencia y la colaboración entre los pertenecientes a diversas religiones", que es "un bien valioso para el país y adquiere una relevancia especial en este nuestro tiempo".

- TURQUÍA (noviembre de 2014)

Visitó la mezquita Azul y se detuvo para una emblemático rezo con otros líderes musulmanes. A su regreso en el avión defendió que "no se puede decir que todos los musulmanes son terroristas".

- BOSNIA (junio de 2015)

El papa viajó solo un día a Sarajevo, donde lanzó su mensaje de "paz y diálogo" ante representantes de todas las comunidades religiosas que conviven en el país: musulmana, cristiana ortodoxa, católica y también judía.

- REPÚBLICA CENTROAFRICANA (noviembre de 2015)

En la mezquita central de Bangui, con la comunidad musulmana, observó: "Cristianos y musulmanes somos hermanos. Tenemos que considerarnos así, comportarnos como tales. Cristianos, musulmanes y seguidores de las religiones tradicionales han vivido juntos pacíficamente durante muchos años".

- AZERBAIYÁN (noviembre de 2016)

En la mezquita de Bakú, el papa clamó: "Dios no puede ser invocado por intereses partidistas y fines egoístas, no puede justificar forma alguna de fundamentalismo, imperialismo o colonialismo.¡Nunca más violencia en nombre de Dios!».

- EGIPTO (abril de 2017)

Visitó la mezquita y, por invitación del gran imán Ahmed al Tayeb, la universidad de al-Azhar, donde subrayó: "como líderes religiosos estamos llamados a desenmascarar la violencia". "Hoy se necesitan constructores de paz, no de armas; hoy se necesitan constructores de paz, no provocadores de conflictos; bomberos y no incendiarios; predicadores de reconciliación y no vendedores de destrucción".

- BANGLADESH (noviembre de 2017)

Francisco pidió a las diferentes confesiones trabajar juntas para acabar con "la tentación de cerrar los ojos a las necesidades de los pobres, de los refugiados, de las minorías perseguidas y de los más vulnerables", durante un encuentro interreligioso.

- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (febrero de 2019)

El primer papa en viajar a la península arábiga firmó allí con el gran imán de Al-Azhar, Ahmed al Tayeb, un documento sobre la fraternidad humana en el que se reafirma "la común vocación de todos los hombres a ser hermanos en cuanto hijos de Dios".

- MARRUECOS (marzo de 2019)

El papa visitó el centro de formación religiosa Mohamed VI, donde se forman a los imanes para evitar las infiltraciones extremistas.