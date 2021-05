Las ONG de infancia piden garantías al devolver a los menores marroquíes a sus familias

Madrid, 20 may (EFE).- Representantes de Save the Children y de la Plataforma de Infancia han recordado al Gobierno la prohibición de ejecutar devoluciones en caliente de menores extranjeros no acompañados y han reclamado que las reagrupaciones familiares de muchos de los niños llegados a Ceuta se hagan con garantías.

A las puertas de Congreso, donde este jueves se aprueba definitivamente la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, han mostrado su preocupación por la situación que se vive en la ciudad autónoma tras la llegada irregular de alrededor de 8.000 personas desde Marruecos, entre ellas alrededor de 1.500 menores.

La directora de incidencias social y política de Save The Children, Carolina Perazzo, ha subrayado la necesidad de que antes de realizar una devolución en caliente se identifiquen posibles perfiles vulnerables, como solicitantes de asilo o menores, ya que estos últimos solo pueden ser devueltos a través de la reagrupación familiar y en un proceso voluntario.

Save the Children no tiene constancia de que se hayan devuelto niños solos en la frontera, pero sí de que muchos de los menores están pidiendo volver con sus familias, un proceso que debe hacerse con todas las garantías, destaca Perazzo tras reclamar una actuación urgente y coordinada de todas las administraciones

En la misma línea, Almudena Escorial, responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia, ha afirmado que van a trasladar al Gobierno su preocupación ante algunas imágenes de posibles devoluciones de menores en la frontera ceutí.

"Un niño no se puede devolver de cualquier manera. La única forma es una reunificación familiar, localizar a la familia", ha insistido.