ONG lamentan que Marruecos presione con la inmigración y piden a España no ceder

Madrid/Ceuta, 18 may (EFE).- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la ONG Andalucía Acoge han lamentado este martes la crisis migratoria de Ceuta y han exigido a Marruecos que no "instrumentalice a las personas migrantes como herramienta de presión" y a España que no cede a este tipo de estrategias.

Lo han hecho tras la oleada de inmigrantes procedentes de territorio marroquí que han entrado en las últimas horas a nado a la ciudad autónoma.

"Lo vivido en Ceuta es un ejemplo más de como Marruecos juega permanentemente con sus súbditos y con España utilizando la inmigración como medida de presión para perseguir sus propios intereses", ha subrayado la directora general de CEAR, Estrella Galán.

A su juicio, esta crisis migratoria es el resultado de externalizar las fronteras y convertir a otros países "en los gendarmes de nuestras fronteras" y ha remarcado que ni la Unión Europea (UE) ni España pueden ceder a este tipo de estrategias.

"Debemos ser conscientes que las negociaciones con países como Marruecos, que no respetan los derechos humanos, están abocadas al fracaso y nos colocan en una situación de fragilidad permanente", advierte Galán.

Además, asevera, no puede permitirse que se juegue con la vida de las personas "con la connivencia de la UE y de España", lo que Marruecos "no estaría en condiciones de hacer" si las políticas migratorias españolas tuvieran un enfoque "más transversal y más humano".

Desde Andalucía Acoge califican la situación de "crisis humanitaria" en la que Marruecos "utiliza a las personas migrantes para presionar al Ejecutivo español por cuestiones que no tienen nada que ver con el ámbito de las migraciones".

Independientemente de los problemas diplomáticos con Marruecos, opina la ONG, España debe respetar los derechos humanos y la legalidad, por lo que llama a la responsabilidad de los representantes políticos para no usar la pobreza y la desesperación de estas personas como herramienta de presión para alcanzar otro tipo de objetivos vinculados a otros intereses geoestratégicos.

"Europa debe acabar con la política de externalización de fronteras para evitar estas situaciones", recalca la organización, que alerta de que Marruecos está utilizando a su propia población para recordar a Europa y España "su papel de gendarme de la frontera africana".

Coincide con CEAR en que la mejor forma de evitar esta situación y controlar los flujos migratorios sería un "cambio radical" en la política migratoria europea para facilitar vías legales y seguras.

Desde Cruz Roja, su portavoz en Ceuta, Isabel Brasero, ha indicado a Efe que la situación en Ceuta "está siendo totalmente atípica" y que desde la madrugada del pasado domingo, cuando se activó el dispositivo, todos sus operativos "están volcados" en la asistencia humanitaria y sanitaria de todas las personas que llegan.

Brasero ha explicado que esta "nueva forma de llegadas masivas" ha desbordado la capacidad de acogida de la nave industrial del Tarajal en la que guardan cuarentena los inmigrantes y que estaba preparada para albergar a unas 200 personas, y ha explicado que se han organizado "para asistirlos en otras naves y tenerlos organizados al menos".