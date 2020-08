Operan a la mitad de los pacientes de urgencia por la pandemia, según un estudio

Sevilla, 19 ago (EFE).- Un estudio del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha constatado una disminución de las cirugías de urgencia a casi la mitad de las cifras habituales por la covid-19 y el retraso de los paciente en acudir al centro sanitario, lo que ha aumentando las complicaciones y la estancia hospitalaria.

El estudio, elaborado por la Unidad de Cirugía General del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y publicado en el ‘British Journal of Surgery’, es el primero sobre el impacto de la pandemia en la cirugía urgente y ha comparado los datos durante los meses de marzo y abril de 2019 y 2020, según ha informado el centro sanitario.

En ese periodo, la unidad ha confirmado el retraso de los pacientes en acudir al hospital por miedo al contagio, por lo que han sufrido más complicaciones porque las patologías que padecían estaban en un estado más avanzado del habitual.

El trabajo de la unidad, que lidera el doctor Felipe Pareja, ha clasificado estas enfermedades en dos grupos: con complicaciones o sin complicaciones.

La comparación entre ambos años ha evidenciado un aumento en la tasa de complicaciones postquirúrgicas durante la pandemia, aunque sin aumentar la mortalidad.

El análisis general ha mostrado que, debido al confinamiento y al riesgo de infección, muchos pacientes han evitado en la medida de lo posible la entrada en hospitales y han demorado acudir a los centros hospitalarios.

De este modo, la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 ha tenido un impacto negativo en la patología quirúrgica urgente, aumentando las complicaciones y la estancia hospitalaria que han precisado los pacientes para resolver su problema de salud.

Los peores resultados se han dado en casos de apendicitis aguda, con un aumento de efectos secundarios y los días de ingreso en el hospital.

Sin embargo, se ha observado una reducción del 50 % en el número de casos diagnosticados de esta afección durante la pandemia.

Ello puede deberse a que estos han sido diagnosticados por médicos de Atención Primaria, ya que no existe evidencia para creer que la incidencia real de apendicitis aguda haya sido menor.

Por todo ello, los facultativos recomiendan a la población que, de presentar síntomas abdominales relevantes, acudan a sus centros asistenciales para que sean diagnosticados y descarten patologías graves como las peritonitis que requieren cirugía urgente.

El estudio se titula en inglés ‘A prospective cohort study of the impact of covid19 world pandemic on the management of emergency surgical pathology’ y el hospital destaca que la revista en la que se ha publicado es la tercera con más impacto en el ámbito de la Cirugía General y del Aparato Digestivo.

La Unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, compuesta por cerca de 200 profesionales, atendió en 2019 a 26.868 consultas y realizó 6.127 intervenciones quirúrgicas.