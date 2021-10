La oposición lamenta que el Gobierno reduce el dinero para Atención Primaria

Madrid, 27 oct (EFE).- Los grupos parlamentarios de la oposición han lamentado este miércoles que el Proyecto de Presupuestos para 2022 reduce las aportaciones a la Sanidad respecto a los del 2021, en los que se incluyeron grandes partidas procedentes de los fondos europeos, una aportación que para el PP, Vox y Ciudadanos es especialmente preocupante en lo que se refiere a la Atención Primaria.

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha escuchado las quejas de los grupos tras su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso.

Allí ha ido a presentar unas cuentas que en su departamento este año se reducen de forma global un 10%, de los 7.329 millones de euros del año pasado a los 6.606 de este, aunque hay que tener en cuenta que cae en 50 % el dinero destinado a la compra de vacunas contra la covid-19 y también la aportación de los fondos europeos.

Por parte del PP, la diputada Elvira Velasco ha lamentado que la caída presupuestaria en materia sanitaria revela la “nula prioridad” que concede el Gobierno a la sanidad y en concreto a la Atención Primaria, a la que se destinan 176 millones, 86 menos que el año pasado, pese a las necesidades de modernización.

Además, la diputada popular ha lamentado que el Gobierno socialista se enorgulleciese el año pasado de destinar más dinero que nunca a la sanidad cuando esas inversiones, a su juicio, no se hicieron realidad. “Si vemos los datos de ejecución no llegamos ni a un 40 %”, ha lamentado.

El portavoz de Vox en la Comisión, Juan Luis Steegman, considera que los presupuestos en materia de Sanidad son “insuficientes, irreales, contradictorios” y que no se cumplirán porque dependen -ha dicho- de fondos europeos aún sin aprobar.

“Tendrían que contener recompensas laborales para los sanitarios”, ha dicho Steegman, que pide al Gobierno poner el acento en la vuelta a la presencialidad de las consultas.

Por parte de Ciudadanos, el diputado Guillermo Díaz ha dejado claro que su grupo presentará enmiendas para tratar de mejorar unas cuentas que en su opinión dejan de lado a lo que el propio Gobierno consideraba el “dique de contención” de la sanidad pública. “Solo Castilla y León destina la misma cantidad que el Gobierno”, ha dicho en referencia a los 176 millones que las cuentas recogen para Atención Primaria.

No obstante, la secretaria de Estado ha recordado que las competencias sanitarias son de las comunidades autónomas, a excepción de Ceuta y Melilla, que el Gobierno ha ampliado el número de plazas formativas para este tipo de profesionales y que además se presentará un plan específico antes de que acabe el año.

No ha habido tampoco halagos hacia las cuentas del Gobierno de coalición en la intervención de la representante de Unidas Podemos, Rosa Medel, que ha lamentado que el deterioro de la atención lleva a las familias a recurrir a seguros privados. “Los que tienen dinero se lo pagan y los que no, no acceden”.

En referencia al aumento del 4,9 % del presupuesto para el mutualismo de los funcionarios, que supone un gasto de 2.425 millones de euros, la diputada de Unidas Podemos ha preguntado a Calzón si cree que es eficiente un sistema que incluso el PSOE -ha recordado- propuso reformar.

Y ha vuelto a cuestionar la representante de Unidas Podemos el acuerdo con la Fundación de Amancio Ortega para la donación de aparatos punteros para el tratamiento del cáncer.

“Nos parece fenomenal la colaboración público-privada mientras que no suponga dejar de pagar impuestos y después hacer regalos caritativamente con una fundación que lleva mi nombre”, ha dicho Medel, una discusión en la que la secretaria de Estado ha preferido no entrar.

Por otra parte, la representante del grupo plural, Concepción Cañadell, también ha dicho que los presupuestos no son suficientes por el fuerte impacto de la pandemia y se ha quejado de que solo se destinen 30 millones de euros en estas cuentas a la salud mental, entre otras cuestiones.

Además, la diputada del PNV Josune Gorospe se ha interesado por si se mantendrá el IVA actual a las mascarillas y ha reivindicado que las comunidades autónomas tengan capacidad para decidir a qué planes destinan los fondos del Estado.

Tras estas intervenciones, Silvia Calzón ha pedido el apoyo de los grupos a unos presupuestos que a su juicio inciden en la mejora de la asistencia en medio de una pandemia que ha vuelto a recordar la importancia de invertir en sanidad. EFE

