La oposición de Venezuela exige un plan de vacunación con criterios científicos

Caracas, 19 may (EFE).- La oposición que lidera Juan Guaidó exigió este miércoles al Gobierno de Venezuela un plan de vacunación contra la covid-19 para el país "que esté diseñado con criterios científicos y no políticos" y reprochó que se use la inmunización "como un método de control social".

"Venezuela necesita un plan masivo de vacunación, este debe estar diseñado con criterios científicos y no políticos, las vacunas no pueden ser utilizadas como método de control social. ¡Vacunación de nuestro pueblo es prioridad!", escribió en Twitter el exdiputado José Antonio Mendoza.

Según el opositor, el Gobierno ha dejado el "bienestar de los venezolanos en segundo plano", al dar prioridad a ciudadanos que poseen el Carnet de la Patria, un documento no obligatorio creado por el chavismo para el control de distribución de ayudas y entrega de bonos a las clases más desfavorecidas.

No obstante, el documento ha recibido numerosas críticas, por parte de la oposición e, incluso, por algunos aliados del chavismo, por considerarlo un mecanismo de control social y un sistema para dar prioridad a quienes lo poseen, como ocurre -aseguran los antichavistas- con la vacunación.

"(El presidente Nicolás) Maduro prometió 10 millones de vacunas para el primer trimestre del 2021 y les mintió a los venezolanos. Ahora promete que en agosto vacunará al 70 % de la población pero aún no entran las vacunas al país. ¡Dejen la politiquería!", dijo Mendoza.

El Gobierno aseguró en repetidas ocasiones que Venezuela ha tenido dificultades para la compra de vacunas, debido a las sanciones de EE.UU., la Unión Europea y otros países, que bloquean el acceso a cuentas de la nación caribeña en el exterior.

Pero el opositor señaló que "en sus actos recientes (Maduro) ha demostrado que está en capacidad de adquirir vacunas y distribuirlas y no lo ha hecho".

Mendoza se refirió así a las declaraciones del mandatario el pasado 18 de abril, en las que aseguró que se había cancelado el 50 % del monto necesario para la compra de "más de 11 millones de vacunas" y que al día siguiente se cancelaría el resto.

Maduro dijo entonces que los recursos para pagar las vacunas se consiguieron "con sacrificio" tras lograr su liberación "del bloqueo" estadounidense.

Sin embargo, un mes después, se desconoce en qué punto se encuentra el proceso o si han llegado la país vacunas del mecanismo Covax, liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).