Oramas pide a Sánchez volver a la política migratoria de Zapatero en Canarias

Madrid, 19 de nov (EFE).- La diputada de Coalición Canarias (CC), Ana Oramas, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez recuperar las políticas y medidas migratorias que el expresidente socialista José Luís Rodríguez Zapatero aplicó en 2006, para evitar que "Canarias se convierta en una Lampedusa".

En declaraciones en el Congreso, Oramas ha asegurado que el Ejecutivo de coalición actual no solo no se coordina con el gobierno socialista de Canarias, si no que no lo hace ni entre sus propios ministros, lo que provoca que se dificulte una solución de acuerdo con los países emisores de migrantes y tampoco se impulse una política de "traslado hacía la península y países de retorno".

La diputada de CC ha puesto como ejemplo la coordinación en las medidas aprobadas por el expresidente Zapatero en 2006 cuando, de forma conjunta con la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y otros ministerios, lograron contener la emergencia migratoria en el archipiélago canario.

Oramas ha calificado de "ejemplar" la actuación del pueblo e instituciones canarias cuando aquel año llegaron a las costas 30.000 inmigrantes, y ha asegurado que es una región en la que "nunca ha habido xenofobia" y siempre ha sido tolerante.

En ese sentido, la diputada canaria ha insistido en la necesidad de no deteriorar la imagen de Canarias con esta descoordinación del Gobierno para solucionar el problema, pues, según Oramas, la crisis migratoria ya está abriendo los informativos en Reino Unidos o Alemania, los principales países emisores de turistas a las islas.

"¿Usted iría de turismo a Lesbos, Moira o a Lampedusa en sus únicas vacaciones de una semana anual?", se ha preguntado.