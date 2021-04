"Ordinem",una novela negra que promueve la inclusión de las personas autistas

Madrid, 2 abr (EFE).- Paco Bernal (Salamanca, 1977) es un apasionado de la novela negra y siempre ha estado interesado en el autismo y por eso decidió que su primer libro, "Ordinem", fuera un "thriller" que, a través de su trama, promoviera la inclusión de personas autistas.

Bernal veranea desde pequeño en la Sierra de Gredos y es allí donde, recuerda en una entrevista con Efe, se le ocurrió en 2019 escribir esta novela negra (publicada por Caligrama), cuyo punto de partida es la desaparición en un camping de esa zona de Carlos, un niño autista.

Uno de los objetivos que tenía el escritor cuando empezó a organizar la trama del libro es que el tema del autismo llegara a más gente: "Hay muchos estudios, muy serios, pero los conoce o entiende poca gente. Por ello, una de mis motivaciones fue promover la inclusión de las personas autistas a través de una novela para que quienes que son ajenos a este tema tuvieran un vehículo de conocimiento".

Construir el personaje de Carlos no fue tarea sencilla y el autor realizó una labor de investigación bastante profunda sobre el tema del autismo: "Fue un trabajo bonito, pero complejo a su vez".

Asimismo, la novela trata sobre las dinámicas familiares y "cómo puede afectar a las relaciones entre los distintos miembros de la familia tener un niño con necesidades educativas especiales".

En la novela Marta, la madre de Carlos, inicia un fatigoso camino que le llevará a recorrer el mundo para esclarecer los motivos de la desaparición de su hijo, detrás de la cual se encuentra una organización internacional secreta que maneja el destino de los protagonistas.

"Siempre he tenido verdadera atracción por las novelas de espías. Me encanta el tema de las organizaciones secretas que hacen de las conspiraciones una sorpresa constante, por lo que este elemento clave no podía faltar en mi primera novela. Mi trabajo como militar también me ha facilitado escribir las estrategias que tejen estos individuos y los escenarios en los que transcurre la historia", asegura Paco Bernal.

El autor ya está trabajando en una segunda parte de la novela para dar respuesta a todas esas incógnitas que se han quedado abiertas: "Voy a tratar de seguir sorprendiendo al lector", concluye.