Ossorio responde a García-Page: El virus empezó en China, no en Madrid

Madrid, 3 sep (EFE).- El consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, ha respondido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que el virus "empezó en China, no en Madrid" y que sus afirmaciones están fuera de tono, después que este dijese el martes que el 80 % de los casos de su comunidad proceden de Madrid.

Así ha respondido este jueves el consejero de Educación madrileño en declaraciones a los medios tras una visita a una escuela infantil de Madrid una día antes del comienzo del inicio de curso para educación infantil de 0 a 3 años.

"Esto empezó en China, no empezó en Madrid, y de China fue a Italia y de Italia a Madrid, hacer esas afirmaciones no contribuyen en nada en la lucha contra el Covid; me parece totalmente fuera de tono", ha dicho Ossorio.