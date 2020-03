La paciente cero de Igualada niega que asistiera a la comida que infectó sanitarios

La primera enfermera diagnosticada en Igualada (Barcelona) de coronavirus ha negado que asistiera a la comida de profesionales sanitarios que, según el secretario de Salud Pública de Cataluña, Joan Guix, fue el origen del brote que ha obligado a confinar desde hace una semana la Conca d'Òdena, donde han fallecido ya 24 personas.

Guix ha informado este viernes de que la investigación llevada a cabo por cuatro epidemiólogos ha determinado que el origen del brote de coronavirus de Igualada, con más de 200 infectados, fue una comida celebrada el 28 de febrero a la que asistieron 80 personas, entre ellas sanitarios del hospital y una persona que, al parecer, estaba contagiada y extendió el brote tanto en esa celebración como entre su familia, cuyos cinco miembros están afectados.

El secretario de Salud Pública ha indicado que el día 9 de marzo se detectó un brote en una familia de cinco miembros, alguno de los cuales habría participado en la comida multitudinaria del 28 de febrero.

En un comunicado remitido a Efe, la enfermera, que prefiere guardar su anonimato, reconoce: "Soy la primera enfermera del Hospital de Igualada que fue detectada el día 9 de marzo y que está relacionada con el clúster familiar".

"Yo fui contagiada por una fuente desconocida, pero ni yo misma ni nadie de mi familia hemos viajado a Italia, tal como se ha difundido en diferentes medios de comunicación", afirma.

La enfermera ha negado que ella asistiera a la comida que ha mencionado el secretario de Salud Pública como origen del brote y donde se contagiaron varios profesionales sanitarios.

"Se ha especulado que yo asistí a aquella comida, pero esta afirmación es falsa", señala.

"En cuanto a mi actuación como profesional sanitaria, en el primer momento que tuve síntomas de enfermedad fui al CAP. Allí no sospecharon que pudiera tener COVID-19 ni se me hizo ninguna prueba en ese momento. En el CAP me dieron la baja y no volví a trabajar hasta que no tuve el alta médica", relata la enfermera.

La profesional sanitaria concluye: "Creo que en todo momento actué correctamente y no creo correctas las difamaciones que circulan sobre alguna actuación imprudente por mi parte. También aprovecho para dar ánimos al personal sanitario y agradecer su trabajo".