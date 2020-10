Pacientes de covid en UCI de los hospitales peruanos caen a niveles de junio

Lima, 18 oct (EFE).- Los pacientes de covid-19 ingresados en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales peruanos cayeron esta jornada a tan solo 1.068 personas, 65 menos que el día anterior, una cifra que no se alcanzaba desde inicios del pasado mes de junio, según datos difundidos por el Ministerio de Salud.

Esta caída en pacientes que requieren atención intensiva ha sido la mayor en un día desde el estallido de la pandemia en el país el pasado mes de marzo.

Este domingo también prosiguió el descenso en los enfermos hospitalizados, que quedaron en 5.938 personas, dos menos que el día anterior.

En cuanto al número de contagios, en la fecha se registraron 3.126 nuevos casos positivos, lo que elevó la cifra de personas que hasta la fecha han resultado infectadas por el virus a 868.675 personas, lo que sigue haciendo de Perú el noveno país del mundo con más casos declarados de covid-19.

Perú sumó también 57 nuevos fallecidos en la jornada, para un total de 33.759.

Esta es la primera vez desde el 27 de abril que se reportan menos de 60 muertos en dos jornadas consecutivas.

También se reportaron 5.423 nuevas personas recuperadas, hasta 779.779.

MANTENTE NEGATIVO

Las cifras positivas del covid-19 en Perú preocupan a las autoridades peruanas, que temen que la población se confíe y deje de mantener las medidas de protección y el distanciamiento social.

En ese sentido, el Ministerio de Salud (Minsa) lanzó este domingo la iniciativa "Mantente negativo diciendo NO a la covid-19", parte de la campaña masiva de comunicación "No seamos cómplices", con el fin de impactar en la ciudadanía, así como evidenciar el cambio de comportamiento de un gran sector de la población para evitar ser transmisores del virus.

En esta ocasión, en lugar de hacer hincapié en los polémicos mensajes que parecían responsabilizar a los ciudadanos de mantener prácticas peligrosas, la campaña busca reconocer la disciplina de quienes tienen la necesidad de salir a trabajar y cumplen las medidas de distanciamiento e higiene para retornar sanos a sus casas.

No usar vehículos donde la gente no lleva máscara y protección facial, no dar la mano, ni el codo, ni abrazos, no participar en reuniones sociales ni participar en deportes de contacto son las prácticas reforzadas por esta campaña.