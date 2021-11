Los pacientes de diabetes con covid-19 tienen más riesgo de hospitalización

Pamplona, 13 nov (EFE).- El presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y director del departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra, Javier Escalada, asegura que "los pacientes de diabetes que se contagian de covid-19 tienen más papeletas de ingresar en el hospital".

De esta manera se ha pronunciado en una entrevista con Efe con motivo de la celebración, este domingo, del Día Mundial de la Diabetes en un año en el que se celebra el centenario del descubrimiento de la insulina, herramienta clave en la lucha contra esta enfermedad.

PREGUNTA.- ¿Cuando hablamos de diabetes de qué estamos hablando?

RESPUESTA.- Es verdad que el diagnóstico de la diabetes es muy simplista, porque simplemente se basa en unos niveles de glucosa por encima de un determinado valor y ya está. Si uno lo cruza, tiene diabetes y, si no lo cruza, no lo tiene. Pero esto es mucho más complejo porque ese exceso de glucosa en sangre da lugar a complicaciones a todos los niveles si no se controla bien.

La diabetes muchas veces se acompaña de factores cardiovasculares como el sobrepeso, la hipertensión, que si los metes juntos en una coctelera es una auténtica bomba de relojería. Estamos hablando de la tipo 2 que es la que tiene el 90 % de quien padece diabetes. La tipo 1, que aparece en gente joven, es mucho más explosiva.

P.- ¿Se puede curar la diabetes?

R.- Hablar de curación no es fácil; de lo que sí hablamos es de reversibilidad o de remisión porque hay estudios con intervenciones dietéticas muy potentes que consiguen reducir el peso y que desaparezca la diabetes y tenemos el ejemplo que se opera de obesidad y hace que desaparezca. Pero no sabemos cuánto tiempo desaparece, ¿puede reaparecer? Pues ocurre.

P.- ¿Se puede prevenir?

R.- Hay diabetes secundarias a fármacos como los corticoides que, si quitas el fármaco, desaparece. En la tipo 1 no podemos hacer nada. Hay unos estudios que analizan si a base de fármacos para el sistema inmune se puede evitar, pero todavía están en barbecho. En la tipo 2 sí porque sabemos que aparece generalmente por un estilo de vida inadecuado. Ahí lo que hay que hacer es actuar con controles de glucosa en sangre cada equis tiempo para detectar esa elevación de azúcar.

P.- Por lo tanto, la alimentación es un factor clave.

R.- Si lo que queremos es que ni aparezca, habría que actuar en la infancia con medidas educativas de alimentación saludable y actividad física, porque la pandemia de obesidad y de diabetes van de la mano.

P.- ¿En qué consiste la educación diabetológica?

R.- Ya estaríamos hablando de la fase en la que ya tienen el diagnóstico. Se trata de educar al paciente en el seguimiento y tratamiento de una enfermedad que le va a acompañar, en principio, toda la vida. Aquí entramos en que el paciente sepa qué se puede esperar de la enfermedad, qué alimentación debe seguir, controles de glucosa, cuándo hacerlos y cómo interpretarlos, es convertirse en un pequeño experto porque son ellos los que tienen que tomar decisiones continuamente.

P.- ¿Los pacientes de diabetes tienen mayor riesgo de acabar en el hospital si se contagian de covid-19?

R.- Sí. Se han hecho varios estudios. Los pacientes de diabetes parece que no tienen mayor riesgo de infectarse por covid-19, pero una vez que se infectan sí que tienen más papeletas de que la evolución sea peor y de acabar ingresando en el hospital. Esto es porque la covid-19 suelta un montón de sustancias y favorece la aparición de trombosis y la diabetes mal controlada va en esta línea y se retroalimentan. De ahí la importancia del buen control.

Por Jon Aristu