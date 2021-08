Paloma O'Shea rechaza el honoris causa de la UIMP por "argumentos jurídicos"

Santander, 19 ago (EFE).- La mecenas Paloma O'Shea ha rechazado la concesión del doctorado "honoris causa" de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) alegando "argumentos jurídicos" que la institución académica no comparte, según ha señalado su rectora, María Luz Morán, que no ha expuesto cuáles son.

Morán ha anunciado el rechazo a esta distinción en una rueda de prensa en la que ha defendido el "éxito" del programa de la UIMP ante las críticas por la escasa actividad de la institución académica este verano, y en la que ha afirmado que no tiene motivos para no sentirse respaldada por el ministro de Universidades, Manuel Castells.

Sobre el "honoris causa", la rectora ha explicado que la universidad hizo "todas las consultas oportunas con el Ministerio de Universidades, como hace siempre", de que la persona que recibe cualquiera de sus premios, medallas o doctorados "honoris causa" cumpla todos los requisitos.

"No me corresponde a mí explicar los motivos. El lunes se puso en contacto conmigo a través de su abogado. Aducen lo que, a nuestro juicio en la UIMP, es un argumento técnico-jurídico, con el cual nosotros no estamos de acuerdo", ha afirmado.

En cuanto a su gestión, la rectora ha asegurado que los resultados de 2021, en cuyo verano llevan 51 cursos con 1.300 alumnos, están siendo "muy superiores" a los previstos, a pesar de la herencia "complicada" que asumió en 2018 y de la pandemia.

"Es un éxito", ha reivindicado tras las denuncias de PP y VOX de "desmantelamiento" de la UIMP en Santander y de las críticas de la alcaldesa de la capital cántabra, Gema Igual, quien opinó este domingo que la universidad "no puede continuar así".

Morán ha salido al paso de estas críticas reivindicando como "positivo" su trabajo al frente de la institución y ha aseverado que no quiere entrar en los "juegos de la política". "No es mi papel", ha considerado.

Además, ha recordado que el pasado 9 de junio se aprobó por unanimidad un plan de renovación de las actividades académicas para 2021 en la reunión del Patronato de la UIMP, en el que -como ha señalado- también estuvo la alcaldesa de Santander.

Y ha explicado, a preguntas de los periodistas, que las dimisiones en el seno del equipo de gobierno que se produjeron los meses previos al inicio de los cursos de verano se deben a "discrepancias razonables, mucho cansancio y a ofertas profesionales".

"No tengo ningún motivo para considerar que carezco del respaldo del ministro de Universidades", ha sentenciado Morán.