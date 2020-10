Panamá con 130.422 casos y 2.650 muertes por covid-19 con indicadores estables

Panamá, 27 oct (EFE).- Panamá, con 130.422 casos y 2.650 muertes por la covid-19, sigue "repuntando" con indicadores pandémicos que se mantienen estables y permiten seguir con el plan de reapertura económica del país, destacaron este martes las autoridades.

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que en las últimas 24 horas se detectaron 671 nuevos casos de la covid y 12 decesos, y que hay 682 hospitalizados, 561 en sala general y 121 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), además de 130.422 pacientes que han sanado cuando se cumplen ya 234 días de pandemia.

En aislamiento domiciliario con cuadros leves permanecen 20.187 personas, y otras 463 han sido trasladadas a hoteles-hospitales.

Panamá ha aplicado hasta la fecha, desde el primer caso que se dio el 9 de marzo pasado, 538.429 test de detección de la covid-19, con una positividad global que actualmente es del 21 %.

Los test por cada 100.000 habitantes ascienden 14.992, con 6.999 en las últimas 24 horas, que arrojan una positividad de 9,6 %, por debajo del registro alcanzado este lunes (15,1 %).

La letalidad en Panamá por el nuevo coronavirus covid-19 es de 2,0 %, de las más bajas de la región, en tanto que las muertes de acuerdo con el rango de edad se concentran entre las personas de 60 70 años (1.276) y mayores de 80 (672).

La curva epidémica se mantiene estable en el país centroamericano a pesar de la flexibilización de las restricciones a la movilidad y de la reapertura de actividades económicas, mientras la positividad sigue disminuyendo a contraria vía del incremento en la cantidad de pruebas, dijo Israel Cedeño, director Metropolitano de Salud.

El RT o número de reproducción efectiva tiene un ligero descenso para colocarse en 0,92, comparado con la semana pasada que estuvo en 1,02.

Eyra Ruiz, Ministra Consejera para asuntos relacionados a la salud pública, destacó que Panamá tiene "un mes continuo de estar bajando la tasa de positividad", a la par de que se han registrado históricos de test, como los 42.918 efectuados entre el 18 y 24 de octubre.

"Panamá sigue repuntando, nuestra meseta de casos se encuentra estable y a la baja a pesar del aumento en el número de pruebas", remarcó Ruiz.

El jefe de la estatal Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, destacó que Panamá ha alcanzado "semejantes resultados", cuando otros países con apertura de sus economías tienen "rebrotes intensos", por el trabajo hecho por el Estado y la población para combatir el virus.

"Tenemos que sentir que hasta aquí hemos ido bien, pero no tenemos que bajar la guardia porque el virus esta ahí no se ha ido y no tenemos todavía un tratamiento específico (...) y aún esperamos el desarrollo de una vacuna segura, efectiva y certificada", afirmó Lau.

El comportamiento de los indicadores pandémicos permite al Panamá avanzar hacia una "nueva normalidad" tras la reapertura de casi todo el comercio no esencial y el turismo después siete meses de cierre y restricciones por la pandemia.

La reapertura de playas que se dio el sábado y el levantamiento de la prohibición de movimiento los domingos son las más recientes medidas.

El ministro panameño de Salud, Luis Francisco Sucre, resaltó que "contrario a lo que se pensaba el comportamiento de la población este fin de semana que viajó a playas y balnearios fue bastante bueno, excepto algunos casos que intentaron romper las reglas".

Las autoridades insistieron en "respetar" el concepto de "burbuja familiar", con personas que conviven en un mismo hogar, como una herramienta fundamental para frenar la propagación del virus.