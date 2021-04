Panamá vacuna a docentes con miras a la ansiada reapertura de las escuelas

Ciudad de Panamá, 5 abr (EFE).- Panamá, que mantiene cerradas sus escuelas desde marzo de 2020 ha causa de la pandemia, comenzó este lunes a vacunar a los docentes contra la covid-19 con miras a un esperado retorno gradual a las aulas que podría iniciarse este mes en algunas de ellas, al menos en la modalidad semipresencial, informaron las autoridades.

"Vine para poder regresar cuánto antes con nuestros niños a las clases", declaró a Efe tras recibir la vacuna Eulalia Gilling, una profesora de 49 años que imparte clases en la escuela pública República de Colombia, situada en la barriada de San Miguelito y donde este lunes recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer.

Panamá desarrolló todo el año escolar 2020 a distancia e inició este 2021 con la misma modalidad. Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) situó a este país como el que más tiempo en el mundo ha permanecido con las escuelas cerradas en el marco de la pandemia.

Los docentes fueron incluidos en la fase dos - de cuatro - del proceso nacional de vacunación que comenzó el pasado 20 de enero y el marco del cual se han inmunizado a al menos 373.491 personas de grupos prioritarios, como el personal sanitario y los mayores de 60 años con enfermedades crónicas, entre otros

En San Miguelito, una populosa barriada del área Metropolitana de la capital, hay registrados unos 2.553 docentes, explicó la directora de Salud de la zona, Yaritzel Ríos.

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, dijo este mismo lunes que posiblemente el próximo 12 de abril se inicien de forma "progresiva y contextualizada" las clases semipresenciales, y que está a la espera de una respuesta del Ministerio de Salud (Minsa) sobre un plan para ello.

"No estaba muy convencida de inyectarme, pero los papás piensan que no estamos haciendo nuestro trabajo en casa", agregó Gilling, en referencia a la lluvia de críticas que han caído sobre los dirigentes de gremios docentes, que han alertado que más allá de la vacunación, muchas escuelas no tienen ahora mismo las condiciones para recibir a los alumnos.

Solo 18 de las más de 3.150 escuelas públicas de Panamá cumplen ahora con las medidas de bioseguridad para recibir estudiantes tras más de un año cerradas por la pandemia, dijo el pasado miércoles el Gobierno, al lanzar un plan para rehabilitar en tres meses 824 planteles con miras a su reapertura.

Las clases en Panamá, donde hay cerca de 900.000 estudiantes, se han desarrollado a distancia, bien sea a través de plataformas, radio y televisión.

Grupos de padres se han manifestado en la calle para pedir que se regrese a las aulas de clases dado que la educación a distancia es deficiente.

CONTINÚA LA VACUNACIÓN

Este lunes también se retomó el proceso nacional la vacunación tras la pausa por el asueto de Semana Santa, con la aplicación de la segunda dosis a los adultos mayores de 60 años y la primera a embarazadas "que tengan una certificación médica" que autorice su inmunización, dijo la directora Ríos.

Esta mañana llegó al país otro lote, de 77.220 dosis, de la vacuna de Pfizer, de momento el único proveedor de Panamá y que ha entregado ya más de 530.000 porciones del fármaco.

Panamá, con 356.377 casos de la covid-19 y 6.135 muertes por la enfermedad, ha contratado la compra de 7,2 millones de dosis de vacuna, 5 millones de Pfizer y el resto de AstraZeneca, el mecanismo Covax, y ha entablado conversaciones con desarrolladores rusos y chinos para acceder a los preparados de Sputik V y Sinovac, dijeron a Efe fuentes oficiales.