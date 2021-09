La pandemia aumenta 180 % la demanda de estudios de Biomedicina en España

Barcelona, 13 sep (EFE).- La pandemia de covid-19 ha provocado un aumento del 180 % en la demanda de los estudios de Biomedicina y también de toda el área de salud en las universidades españolas, según los datos preliminares del proyecto TEMPS, impulsado por la Universidad de Vic-Central de Cataluña (UVic-UCC).

Este proyecto está impulsado por el grupo de investigación M3O (Methodology, Methods, Modelos and Outcomes of Health and Social Sciences) y la Cátedra de Bioética Fundación Grifols de la UVic-UCC, con la colaboración de las universidades del País Vasco, A Coruña, Málaga, La Rioja y Complutense de Madrid.

También ha participado la Fundación Rioja Salud a través de la Plataforma de Bioétia y Educación Médica.

El investigador principal del proyecto TEMPS, Javier Jerez, ha explicado que este trabajo "analiza la tendencia de demanda de los estudios del área de salud, y pretende entender el impacto real de la pandemia en el estudiantado, además de ofrecer la información al sistema universitario con vistas al futuro".

Con el análisis de tendencias y comparando el curso prepandemia (2019) con el primer curso con impacto de la pandemia (2020), el estudio observa que el mayor incremento de estudios fue en Biomedicina (180 %), seguido por Medicina (44 %), Enfermería (31 %) Odontología (29 %) y Psicología (24 %).

Para el resto de estudios se ha constatado un aumento leve-moderado de entre el 2 % y el 12 %.

En concreto, para los estudios de Medicina se recibieron en el curso 2020-2021 más de 11 solicitudes por plaza ofertada, seguidos de Odontología (más de siete) y Enfermería (cuatro).

Los grados universitarios con menos demanda (menos de una solicitud por plaza) fueron los de Trabajo Social y Terapia Ocupacional, y el resto de estudios recibieron aproximadamente entre 2 y 3 solicitudes por cada plaza ofertada.

En este estudio se han analizado hasta ahora indicadores de matriculación de primer curso durante un periodo de seis años, del curso 2015-2016 al 2020-2021, usando el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Universidades, que incluye datos de las universidades públicas españolas.

El equipo investigador finalizará el análisis de tendencia de demanda de los grados del ámbito sociosanitario y biomédico el próximo 2022, cuando estén disponibles los datos de matriculación del curso que acaba de comenzar, 2021-2022.