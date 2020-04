La pandemia sigue creciendo y empieza a hacer estragos en el empleo

El pandemia por el coronavirus sigue causando muertes en el mundo -hoy vuelven a destacar los datos de Italia, donde son ya 14.000 los fallecidos, y de España donde suman 10.000- , mientras se empiezan a publicar los primeros datos que certifican sus estragos sobre la economía y el empleo.

En Estados Unidos, las solicitudes de subsidio por desempleo alcanzaron la semana pasada la cifra sin precedentes de 6,64 millones, comparado con 3,28 millones la semana anterior, lo que refleja el parón de actividades debido al coronavirus, informó hoy el Departamento de Trabajo.

La mayoría de los economistas anticipan que la actual pandemia llevará este año a Estados Unidos a una recesión, después de que el PIB creciese un 2,3 % en todo 2019.

PRONOSTICAN UNA RECESIÓN SIMILAR O MAYOR QUE LA DE 2008 EN EE.UU.

Hoy mismo, la agencia de calificación de crédito Standard & Poor's avisó en un informe de que todos los indicadores económicos del sector público en Estados Unidos están ya a la baja por el impacto del coronavirus y eso podría llevar a una recesión de magnitud igual o peor a la de 2008.

La agencia cree que el Producto Interior Bruto (PIB) estadounidense caerá en un 2,1 % en el primer trimestre del año y un 12,7 % en el segundo, con un retroceso acumulado anual que estaría al nivel de la crisis provocada por las hipotecas basura en 2008.

En el escenario más negativo, el que llaman de "recesión profunda", "el posible daño económico excedería con creces" el de 2008, aunque los analistas de la entidad se inclinan por una caída y posterior recuperación en forma de "U". Todo dependerá de la evolución de la pandemia del Covid-19 y de la posibilidad de recuperar la actividad económica.

La mayor economía del mundo aguarda ahora con ansiedad el socorro de 2 billones de dólares aprobado por el Congreso para lograr una reactivación.

Por otro lado, hoy se han dado a conocer también los datos del paro en España que indican que el confinamiento, que dura ya tres semanas, ha provocado un histórico aumento del desempleo.

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, el número de parados ha aumentado un 9,31 %, hasta los 3,54 millones de desempleados (302.265 más). Se trata también de un aumento sin precedentes en España.

LA UE PROPONE UN FONDO DE 100.000 MILLONES DE EUROS CONTRA DESPIDOS

Así las cosas, la Comisión Europea (CE) propuso este jueves crear un fondo europeo dotado con 100.000 millones de euros que concederá préstamos a los países más afectados por el coronavirus, como España e Italia, para ayudarles a costear medidas destinadas a evitar los despidos.

La iniciativa tendrá que ser aprobada por los países de la Unión Europea (UE), pero la presidenta de la CE, la alemana Ursula von der Leyen, aseguró que todos los países con los que ha debatido la propuesta se han mostrado de acuerdo.

Bruselas plantea que los países utilicen la financiación comunitaria para sufragar sus sistemas de empleo temporal, por los que las empresas mantienen contratados a los trabajadores aunque caiga o cese su actividad y el Estado interviene con ayudas públicas para pagar los salarios. El objetivo es minimizar los despidos para que la economía pueda echar a rodar cuanto antes una vez termine la emergencia sanitaria.

La idea de un fondo temporal se enmarca dentro de la carrera contrarreloj de la UE para intensificar su respuesta económica a la crisis, después de que los países fuesen incapaces de ponerse de acuerdo sobre qué medidas tomar la semana pasada, cuando Holanda y Alemania, entre otros, se opusieron a la emisión de deuda mutualizada -los llamados coronabonos.

Por su parte, el Gobierno alemán dijo hoy que teme que la pandemia del coronavirus pueda derivar en una recesión más profunda que la sufrida como consecuencia de la crisis financiera en 2009, en que la economía alemana se contrajo un 5 %.

"Tenemos que esperar que se produzcan profundas caídas en el crecimiento alemán", indicó el ministro de Economía, Peter Altmaier. El punto crucial se producirá "previsiblemente en mayo" cuando la contracción podría alcanzar el 8 %. "Tengo una confianza fundamentada en que la situación se normalice en los meses siguientes", prosigue Altmaier.

ESFUERZOS PARA SUBIR EL PRECIO DEL PETROLEO

Los países productores de petróleo, por su parte, aúnan esfuerzos para frenar su espectacular caída. Hoy, el presidente de EE.UU. Donald Trump, anunció un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí para subir el precio del petróleo mediante la reducción de la oferta con un recorte de entre 10 y 15 millones de barriles.

Las declaraciones del mandatario estadounidense hicieron que los precios a futuro del petróleo se dispararan un 35% hasta llegar a los 27.39 dólares, mientras que la cotización del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, aumentó un 47% hasta llegar a 36.29 dólares.

En las últimas semanas, el precio del petróleo ha descendido a niveles que no se veían desde 2002 debido a la reducción de la actividad económica por el coronavirus y a raíz de la ruptura de un acuerdo que mantenían Moscú y Riad para mantener limitada la oferta petrolera.

Horas antes, Arabia Saudí había invitado a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP+ " (los miembros de la OPEP y otros productores independientes aliados, entre ellos Rusia y México), a celebrar una reunión urgente ante la crisis del coronavirus y la caída del valor del crudo.

CASI 14.000 MUERTOS EN ITALIA Y 10.000 EN ESPAÑA

En el frente sanitario, la epidemia sigue cebándose en Italia, donde las muertes asociadas al coronavirus alcanzaron hoy las 13.915, tras registrarse 760 más en las últimas 24 horas, una cifra algo inferior a la del día anterior.

El numero de casos positivos desde que se detectó el virus en Italia el 20 de febrero es de 115.242, según los datos de Protección Civil. De ellos, 18.278 ya se han curado (más de 1.400 el último día) y en la actualidad hay 83.049 casos positivos.

España alcanzó hoy los 10.003 muertos por coronavirus, después de un nuevo máximo diario de 950 fallecimientos en las últimas 24 horas, según las cifras divulgadas este jueves por el Ministerio de Sanidad.

El total de contagios es de 110.238 casos, lo que supone un incremento diario del 7,9 %, la menor cifra en varios días aunque con un ritmo de reducción más moderado.

Además, 6.092 pacientes están ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI), 220 más que ayer, y otras 4.096 personas más se recuperaron del COVID-19, con lo que ya son 26.743 los enfermos dados de alta, añaden los datos de Sanidad.

Hoy ha sido notable también el aumento registrado en Alemania, donde la cifra de contagiados ascendió en las últimas 24 horas en 6.156, hasta llegar a los 73.522, mientras que el número de muertos suma ya 872, lo que supone 140 más, informaron las autoridades sanitarias alemanas.

Mientras, Estados Unidos, el país con más infectados, ha superado este miércoles los 200.000 contagios -concretamente son ya 216.768 casos-, y ha habido 5.148 fallecimientos.

MEDIDAS EXTREMAS

Para detener la pandemia, algunos países están recurriendo a medidas extremas, siendo el caso más radical el de Filipinas donde el presidente, Rodrigo Duterte, ha ordenado a las fuerzas de la ley "disparar a matar" a aquellas personas que violen los requisitos de la estricta cuarentena por la pandemia de Covid-19.

El cierre de gran parte del país, incluido Manila, y las estrictas normas de cuarentena y confinamiento han impedido que millones de personas que subsisten día a día en los barrios más pobres de la capital encuentren cómo ganarse la vida.

El presidente obtuvo la semana pasada "poderes especiales" del Congreso para lidiar con la pandemia en una ley que incluye 200.000 millones de pesos (4.000 millones de dólares) para repartir entre 18 millones de hogares desfavorecidos del país, donde el 16 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Pero la ayuda está bloqueada porque el gobierno todavía elabora "una base de datos consolidada" de los beneficiarios.

En la misma Unión Europea, preocupan los poderes especiales que ha obtenido el primer ministro húngaro Viktor Orbán que, gracias a una nueva legislación adoptada con el argumento de luchar contra el coronavirus, puede gobernar por decreto por tiempo indefinido.

"Me preocupa que algunas medidas van muy lejos, y me preocupa en particular la situación en Hungría", dijo hoy la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, al referirse al riesgo de que algunos socios de la Unión Europea (UE) puedan excederse en sus medidas por la epidemia.

Trece partidos miembros del Partido Popular europeo, al que pertenece, aunque en situación de suspensión, el Fidesz de Orbán, han pedido su expulsión de esta familia política.

Además, trece países comunitarios han emitido una carta en la que, sin citar a Hungría, piden que las medidas de emergencia contra el coronavirus se limiten a lo estrictamente necesario.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, por su parte, tampoco se anda con medias tintas y para detener el virus, ha decidido hoy que hasta el 30 de este mes todo los días serán no laborables para los rusos.