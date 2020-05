La pandemia, un test para el compromiso de las empresas con la sostenibilidad

La pandemia de coronavirus va a suponer un auténtico test para saber si los compromisos de las empresas con la sostenibilidad -una demanda creciente de los ciudadanos- son sinceros o mera "cosmética", lo que influirá de manera decisiva en la forma en que sobrevivan a esta crisis sanitaria y económica.

Las compañías con un verdadero compromiso con la sostenibilidad "serán las empresas líderes y la sociedad seguirá apostando por ellas", ha señalado a Efe Isabel López Triana, socia fundadora de la consultoría CANVAS, quien ha intervenido por videoconferencia en los Diálogos MERC (Máster Universitario Ejecutivo en Reputación Corporativa) de la Universidad de Navarra.

López ha recordado que, antes de la COVID-19, ya había una "desconfianza" de los ciudadanos en las organizaciones y en las empresas.

Así, según el estudio 2020 de la empresa de relaciones públicas Edelman, el 46 % de la población desconfía de sus organizaciones y en España este porcentaje llega al 55 %. Una mayoría de españoles (el 54 %) cree que las empresas solo sirven a los intereses de unos pocos.

"Y en estas, llegó la COVID", ha afirmado López, quien ha destacado que este tipo de crisis causan "una aceleración de lo que ya se estaba macerando" y por ello "se ha producido un estallido de esa desconfianza, de esa incertidumbre, de la necesidad de un cambio en el modelo capitalista".

El 56 % de la sociedad siente que el capitalismo causa más daño que beneficios, ha subrayado López, quien ha considerado que la pandemia "ha hecho que nos replanteemos hacia dónde tenemos que ir en este nuevo mundo en el que vamos a vivir, aunque no tenemos la brújula ni nadie sabe muy bien hacia dónde vamos".

En su opinión, las compañías van a tener que integrar la sostenibilidad como "un nuevo paradigma" y van a prosperar alianzas entre empresas, asociaciones, medios de comunicación y universidades. En este sentido, según el estudio Edelman, el 45 % de la ciudadanía cree que para superar la COVID-19 es más efectivo que empresas y gobiernos colaboren.

Antes de la COVID, ha aseverado López, "nos pensábamos inmortales o, por lo menos, no nos creíamos tan vulnerables como ha ocurrido en esta pandemia". Según se ha podido ver durante el confinamiento, ha resaltado, "la naturaleza continúa, no nos necesita para nada, y eso es lo que no habíamos entendido antes, creíamos que la naturaleza dependía de nosotros, y es al contrario".

"Hay quien dice que las cosas no van a cambiar, que la gente va a volver a hacer lo mismo, pero yo creo que no, que estamos entendiendo que solo hay un planeta, solo hay una Tierra", ha comentado.

En este contexto, ha considerado que las empresas tienen que asumir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) "como el plan de negocio para salir fortalecidos de esta pandemia". De hecho, un 71 % de las personas afirma que las marcas que antepongan sus beneficios a las personas durante esta crisis perderán su confianza para siempre.

Por estos motivos, López ha estimado que el coronavirus también es un test para las empresas y su compromiso, real o no, con la sostenibilidad: "Ahora, en esta pandemia, se va a probar si eso era verdad o era algo cosmético".

En todo caso, ha resaltado que los ciudadanos también tienen su parte de responsabilidad en el nuevo escenario que está por venir y deben reflexionar si están dispuestos a pagar algo más de dinero por productos procedentes de actividades sostenibles o van a apostar por proveedores locales.

"Se van a producir cambios en la forma de entender la vida, va a haber una mayor relación con proveedores locales, y eso pasa por una corresponsabilidad de todos. Como ciudadanos, tenemos mucho que decir", ha declarado.

Javier Rodrigo