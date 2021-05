El papa Francisco pide paz y esperanza para Birmania

Ciudad del Vaticano, 16 may (EFE).- El papa Francisco pidió hoy paz y esperanza para el pueblo de Birmania y deseó el cese de las divisiones y de la violencia, en una misa que celebró en el Vaticano con los fieles de ese país residentes en Roma.

"Queridos hermanos y hermanas, mientras que su amado país, Myanmar, está marcado por la violencia, el conflicto, la represión, nos preguntamos: ¿qué estamos llamados a salvaguardar?", preguntó Francisco.

En primer lugar es necesario proteger la fe "para no sucumbir al dolor y no caer en la resignación de quienes ya no ven salida", y subrayó que la oración "no es una forma de escapar de los problemas" sino "la única arma que tenemos para custodiar el amor y la esperanza en medio de tantas armas que siembran la muerte".

Jorge Bergoglio llamó a salvaguardar la unidad, para acabar con "la división", una "enfermedad mortal" que afecta a familias, comunidades, pueblos e incluso a la Iglesia por pecados como "la envidia, los celos, la búsqueda de los intereses personales en lugar del bien de todos, los juicios contra los demás".

"Estos pequeños conflictos que existen entre nosotros se reflejan luego en los grandes conflictos, como el que vive vuestro país estos días", dijo el papa y añadió que "cuando los intereses partidistas, la sed de lucro y de poder toman el control" se producen "enfrentamientos y divisiones".

Finalmente, pidió custodiar la verdad, para que donde haya "guerra, violencia y odio" las personas sean fieles al "Evangelio y artesanos de la paz".

"Hoy quiero llevar al altar del Señor el sufrimiento de vuestro pueblo y orar con vosotros para que Dios convierta el corazón de todos en paz. Que la oración de Jesús nos ayude a custodiar la fe incluso en los momentos difíciles, a ser constructores de unidad, a arriesgar la vida por la verdad del Evangelio. Por favor no pierdan la esperanza", concluyó.