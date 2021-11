El papa pide que no se pierda esta oportunidad porque el "tiempo se acaba"

Ciudad del Vaticano, 11 nov (EFE).- El papa Francisco pidió a la comunidad internacional reunida en la cumbre del clima COP26 en Glasgow (Escocia) que no pierda esta oportunidad porque "el tiempo se acaba".

El Vaticano publicó hoy la carta que el papa envió a los obispos escoceses en ocasión de este evento y en la que lamentaba no haber podido ir como en un principio se había pensado.

Afirmó que la COP26, que termina formalmente el viernes, está "destinada a abordar una de las grandes cuestiones morales de nuestro tiempo: la preservación de la creación de Dios".

"Imploremos los dones de sabiduría y fuerza de Dios a los encargados de guiar a la comunidad internacional para que afronten este grave desafío con decisiones concretas inspiradas en la responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras", escribió Francisco.

Para el papa "el tiempo se acaba" y "esta ocasión no debe desperdiciarse, para que no tengamos que enfrentarnos al juicio de Dios por no haber sido fieles administradores del mundo que nos ha confiado".

El acuerdo definitivo debería producirse y firmarse mañana, pero lo ocurrido en cumbres anteriores hace temer que el plazo pueda ser ampliamente superado y retrasarse incluso hasta el domingo, como sucedió en la COP25 de Madrid, que terminó más tarde de lo previsto, precisamente el último día de la semana.

Durante estos días, son varios los llamamientos que ha hecho Francisco sobre la crisis climática. En uno de ellos pidió escuchar a los jóvenes "porque el pasado nos ha demostrado que son nuestros hijos, sobre todo, los que han comprendido la escala y la enormidad de los retos a los que se enfrenta la sociedad, especialmente la crisis climática".